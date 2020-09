Výročí: 150 let od narození zakladatelky škol Montessori | E15.cz

Začala vymýšlet speciální smyslové pomůcky a její práce přinášela skvělé výsledky. Tak se začal rodit nový vzdělávací a výchovný program dnes jednoduše označovaný montessori.

Cesta na kliniku pro nebyla snadná. Maria Montessori se narodila před 150 lety 31. srpna 1870 ve střední Itálii v době, kdy studium dívek nebylo samozřejmé. Předpokládalo se, že k roli dobrých manželek a matek postačuje výuka domácích prací.

Maria se rozhodla jít vlastní cestou. Na střední škole byla jednou ze dvou dívek na škole. Její vysněnou metou se stalo studium medicíny, tehdejší výsada mužů. Dostala se k němu až oklikou přes diplom v přírodních vědách.

I když si nakonec prosadila svou, studium nebylo jednoduché. Na přednášky ji musel doprovázet otec, do sálu mohla vstoupit až poté, co všichni mužští kolegové usedli na místa, nesměla se účastnit společných pitev, protože bylo nepřípustné, aby žena v pánské společnosti viděla nahá těla. Přesto se v roce 1896 stala vůbec první doktorkou medicíny v Itálii.

Ve své praxi s mentálně postiženými Maria viděla něco, co nikdo jiný neviděl. Pozorovala děti, viděla, co chtějí, a to jim nabídla. Pochopila, že je třeba zaujmout všechny dětské smysly.

V roce 1907 založila v chudinské čtvrti Dětský dům, kde mohla s dětmi předškolního věku vyzkoušet svou teorii v praxi. Vzdělávací systém postavila na základě toho, co děti opravdu potřebují, a nikoli toho, co pro ně nalinkují dospělí.

Mariina práce měla obrovský úspěch. O svých objevech a poznatcích začala psát knihy a pořádat přednášky a kurzy. V roce 1909 Maria napsala první knihu: Metoda montessori.

Kniha byla přeložena do angličtiny a montessori jako metoda se začala rychle šířit po celém světě. Až do své smrti v roce 1952 se věnovala vzdělávání a pořádala kurzy a přednášky. Po celém světě začaly vznikat montessori školy, které využívají její teorie dodnes, a to včetně těch v Česku.