53.–59. Martin Moravec

Většinový majitel skupiny Solvent, pod niž kromě velkoobchodních aktivit spadá největší česká síť drogerií Teta i další řetězec TOP drogerie. Loňský rok byl meziročně o trochu slabší, firma je však stále výkonná, o čemž svědčí konsolidovaný zisk EBITDA poblíž 1,5 miliardy korun. Martin Moravec ve skupině drží 76 procent. Investuje také převážně do retailových projektů.

Hodnota majetku podle e15: 13 miliard korun

  • věk: 53
  • obor: retail
  • zdroje majetku: Teta drogerie, TOP drogerie, Solvent

