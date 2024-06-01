53.–59. Martin Moravec
Většinový majitel skupiny Solvent, pod niž kromě velkoobchodních aktivit spadá největší česká síť drogerií Teta i další řetězec TOP drogerie. Loňský rok byl meziročně o trochu slabší, firma je však stále výkonná, o čemž svědčí konsolidovaný zisk EBITDA poblíž 1,5 miliardy korun. Martin Moravec ve skupině drží 76 procent. Investuje také převážně do retailových projektů.
Hodnota majetku podle e15: 13 miliard korun
- věk: 53
- obor: retail
- zdroje majetku: Teta drogerie, TOP drogerie, Solvent