Americké volby mají výrazný dopad i na korunová aktiva

Do dění na finančních trzích v posledních týdnech výrazně promlouvají nadcházející prezidentské volby v USA, které se uskuteční již příští úterý. Podle sázkových burz jako PredictIt nebo Polymarket začaly koncem září výrazně stoupat šance na výhru Donalda Trumpa, zatímco průzkumy veřejného mínění přisuzují oběma kandidátům shodnou pravděpodobnost výhry. Míra citlivosti na tento vývoj se však u různých tříd aktiv liší.

Velmi silně s rozdílem mezi šancí na zvolení mezi oběma kandidáty na platformě PredictIt v posledních týdnech korelují výnosy amerických vládních dluhopisů. U desetileté splatnosti od přelomu září a října, kdy se misky vah začaly přiklánět k Trumpovi, vzrostl výnos o zhruba půl procentního bodu na téměř 4,3 procenta. To může souviset s o něco vyšším očekávaným ekonomickým růstem i inflací v případě jeho zvolení ve srovnání s Kamalou Harrisovou. Krátkodobě by výnosy dluhopisů mohly podle nás korigovat v případě, že vítězný kandidát neovládne zároveň i Kongres. Co se ale týká fiskální politiky, programy obou kandidátů implikují pokračující prohlubování federálního dluhu. V následujících letech proto vnímáme riziko dalšího nárůstu výnosů amerických dluhopisů bez ohledu na výsledek voleb.

Přestože zvýšení výnosů korunových státních dluhopisů jen lehce zaostalo za tím v USA, střednědobě by jejich dalšímu růstu měla bránit konsolidace tuzemských veřejných financí. Ty se stále mohou „chlubit“ relativně nízkým zadlužením a od letoška též deficitem veřejných financí pod třemi procenty HDP, navíc s legislativně zakotveným příslibem jeho dalšího zmírňování.

Na devizovém trhu se v posledních týdnech dařilo americkému dolaru, naproti tomu měny rozvíjejících se trhů se dostaly pod výprodejní tlak. Koruna ztratila k euru od začátku září více než procento a v páru s dolarem přes tři procenta. Riziko jejího dalšího oslabení je v souvislosti s volbami spojeno hlavně se scénářem jednoznačného vítězství republikánského kandidáta, tedy včetně většiny v Kongresu. V ostatních případech předpokládáme spíše mírné posilování měn rozvíjejících se trhů spojené s odlivem kapitálu z dolarových aktiv. Dočasně pomáhá korunu chránit před dalším oslabením rozšířený úrokový diferenciál. V příštím roce by měl koruně v páru s eurem pomoci rovněž rychlejší růst tuzemské ekonomiky ve srovnání s eurozónou.

Kde se zatím „Trump trades“ naopak tolik neprojevují, je akciový trh. Obecně by avizovaná celní politika Donalda Trumpa měla být pozitivní hlavně pro akcie menších firem, které nejsou tolik napojeny na zahraniční obchod. Tento vliv ale patrně přebíjí probíhající výsledková sezona, která vyznívá pozitivně hlavně pro velké korporace.

