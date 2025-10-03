Babiš kouzlí s fakty rychlostí linky v Penamu. Fiala se ocitá v roli pracovníka přetíženého e-shopu
Obě závěrečné debaty mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem na CNN Prima News a na Nově umožnily nahlédnout do strategií dvou favoritů víkendových voleb. Zatímco ve středu působil Babiš na Primě dojmem znaveného starého muže, ve čtvrtek na Nově šetřil síly mnohem efektivněji: vystačil si jen s údernými výpady a jednoduchými hesly. Fiala už debatu na Nově nedokázal ovládnout tak jako den před tím. Držel se obranného postavení a nabízel složitější vysvětlení. Oproti kouzelníkovi s fakty Babišovi působil jako přísný účetní.
Fiala zaujal ve čtvrtek snad jen tím, že vyzval Babiše, aby se na něj podíval. Což Babiš samozřejmě nedokázal, jelikož by pak byly očividnější jeho triky s fakty, kterých se dopouštěl rychlostí výroby toustového chleba na nové automatické lince v Penamu.
Patrné to bylo třeba v otázce stavby dálnic. Babiš tuší, že v tomto tématu musí zabrat, protože na veřejnost už prosakují zprávy, že Fialově vládě se daří jako žádné jiné předtím. A co hůř: už i voliči v regionech si všímají, že dálnice v Česku najednou rostou skoro rychleji než řepka. Babiš proto vytáhl klasickou figuru: už i dítě ve škole ví, že za tři a půl roku nic nepostavíte.
Buď nemakal, nebo neuměl zkrátit procesy
Fialova vláda postavila více než dvakrát více dálnic než ta předchozí Babišova. To je prostě fakt. Navíc Babiš ovládal ministerstvo dopravy celkem osm let a páteřní dálniční síť se připravuje od 90. let. Takže rok nula opravdu nenastal v roce 2017, kdy už Babiš ovládal dopravu čtyři roky. A otevřít po osmi letech vlády za rok 2021 jen 47 kilometrů dálnic oproti současným více než sedmdesáti opravdu není pro Babiše dobrá vizitka. Buď nedokázal dostatečně dobře makat a stavět, anebo neuměl zkrátit povolovací procesy. Obojí je špatně.
Ale to se těžko vysvětluje a Babišovi během debaty stačila klasická urážka, kdy profesora politologie poslal zpět do základní školy. Premiér při vysvětlování zněl spíš jako pracovník call centra, který vysvětluje, proč dodávka z e-shopu stále nedorazila, než jako lídr, který umí stavět dálnice.
Daně nezvýšíme (nesnížíme)
Roli trpělivého zaměstnance přetíženého internetového obchodu Fiala sehrál i v okamžiku, kdy Babiš zaútočil nejsilnější zbraní. A to známým nesplněným slibem Fialy o tom, že nebude zvyšovat daně. Tady toho Fiala opravdu nemůže udělat mnoho - stále jen nevděčně opakovat, že to nechtěl, ale přesto se to stalo.
Ukazuje se i slabost programu Spolu v daňové oblasti, kde vládní koalice poměrně nepochopitelně slíbila jednu daňovou změnu za volební období, aniž by specifikovala, která to je. To jen nabíjí Babišovi další zbraně, protože touto jednou změnou může Fiala „zase zvednout daně všem”, zatímco Babiš je chce „všem snížit”.
FLOW: Snížíme daně pro firmy a tím nastartujeme ekonomiku, slibuje exministr za hnutí ANO Adam Vojtěch
Vrcholným kouskem Babišova faktického žonglérství byla jeho zcela nelogická mantra: „snížíme daně, ale vybereme víc“. Věta, kterou by podepsal možná tak vesnický hospodský nebo budoucí student ekonomie, než zjistí, že křivky Lafferovy teorie jsou v praxi dost záludné. Babiš ji prodává s jistotou kouzelníka, který vytahuje králíka z klobouku už podvacáté, ale publikum pořád tleská. Fiala se tomu smál, pak se tvářil vážně a nakonec připomněl, že takhle ekonomika nefunguje. Výsledek? Publikum slyšelo další vysvětlování. A v televizní politice vysvětlování prohrává.
Zatímco v první debatě na Primě vyhrál jasně Fiala, Babiš se trápil a místy mu ani nebylo dobře rozumět, na Nově se Babiš vzchopil a působil mnohem uvolněnějším dojmem než Fiala. Střílel do premiéra jednoduchými floskulemi, které je težké vysvětlovat. Fiala se mu to snažil vracet, ale mnohdy zabředl právě do „profesorského” vysvětlování Babišových návnad. Nerozhodnutí voliči ale patrně nakonec nebudou volit ani jednoho z nich, ale vyberou si letos spíš nějakou z menších stran.