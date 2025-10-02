Debata na TV NOVA: Fiala a Babiš si vyměnili ostřejší slova, obvinili se z nesmyslů
Před sněmovními volbami se na TV Nova uskutečnil duel mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Diskuse odhalila vyhrocený střet dvou hlavních favoritů voleb, kteří si vyměnili tvrdé argumenty a osobní útoky na vládní i opoziční politiku. Fiala a Babiš se shodli jen na tom, že jejich vlády nezavedou emisní povolenky pro domácnosti, jak chce Evropská unie. Většinou se ale obviňovali ze lží.
V debatě mezi premiérem Petrem Fialou a bývalým premiérem Andrejem Babišem na TV Nova se objevily zásadní rozdíly v hodnocení ekonomické situace Česka. Fiala obhajoval vládu, která podle něj úspěšně zvládla ekonomickou a bezpečnostní krizi, přičemž zdůraznil růst ekonomiky a příslib zlepšení. „Dnes naše ekonomika roste. A i ti občané, kteří to zlepšení nepocítili na svých domácích rozpočtech a peněženkách, tak to pocítí,“ řekl premiér.
Naopak Babiš kritizoval vládu za neschopnost řešit vysoké ceny energií, migrační pakt a plánovaný zákaz spalovacích motorů. Diskuse se následně zaměřila na ekonomický růst, kdy Fiala uvedl, že jeho vláda zajišťuje podmínky pro lepší budoucnost a zmínil příklady zlepšení, jako je například zajištění pomoci během uprchlické vlny.
Babiš zaútočil na Fialu
„Růst, kterým se tak chlubí, tak za tři roky je menší než růst za náš jeden rok,“ reagoval ale Babiš. V debatě o cenách energií oba politici nešetřili vzájemnými obviněními, přičemž Fiala připomněl nedostatečné kroky Babišovy vlády při řešení problému Bohemia Energy, na což Babiš reagoval obviněním Fialy z manipulace a lží.
Babiš pokračoval v kritice Fialovy vlády, zejména v oblasti dopravy. Vyslovil výhrady k práci ministra dopravy Martina Kupky, který podle něj neplní své povinnosti a schovává se. Zmiňoval také problémy s financováním výstavby dálnic, kde vláda údajně nemá dostatek prostředků na pokračování projektů. V reakci na to se Fiala bránil tím, že Kupka je aktivní v debatách. „Pane Babiši, to je lež. Pan Kupka se nikde neschovává, chodí do debat – na rozdíl od vás,“ rýpl si Fiala. Vláda podle premiéra skutečně rozšiřovala dopravní infrastrukturu, což ilustroval na příkladu rozšíření silnic a dálnic během jeho vlády.
Další část debaty se zaměřila na daně, kde Babiš zopakoval svůj slib o snižování daní, přičemž tvrdil, že by to vedlo k většímu výběru peněz. Uvedl, že neplánuje zvyšování daní pro živnostníky a dokonce by rád snížil daň z příjmů firem na 19 procent. Kritizoval také Fialovu vládu za zvýšení této daně na 21 procent, což podle něj bránilo příchodu investorů do Česka. Fiala na tuto kritiku reagoval s odkazem na výzvy, které čelí vládní politika, a upozornil, že Babišova slova o daňových slevách jsou neslučitelná s reálnými ekonomickými podmínkami.
V debatě se Andrej Babiš opět kriticky vyjádřil k Green Dealu a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, kterou obvinil z ničení průmyslu. „Odmítneme zelené daně, emisní povolenky a migrační pakt,“ řekl Babiš, načož Fiala připomněl, že to byl ale právě on, kdo podepsal původní dohodu.
Fiala: Babiš neví, jak se obchoduje s energí
V debatě o cenách energií Andrej Babiš slíbil podporu jaderné energetiky a kontrolu nad ČEZ, přičemž zdůraznil, že „odejdeme z lipské burzy, nedovolíme, abychom se stali dovozcem elektřiny!“ Fiala na tuto kritiku reagoval slovy, že jde o nesmysly a Babiš „vůbec neví, jak se s tou energií obchoduje“ a upozornil, že Česko není stále pouze exportérem, ale i dovozcem elektřiny v závislosti na konkrétních dnech. Fiala zároveň obvinil Babišovu vládu, že zanedbala energetickou bezpečnost země.
Fiala v debatě slíbil, že vláda zavede státní garanci hypoték pro mladé lidi, kteří si pořizují své první bydlení. „Chceme státní garanci hypoték pro mladé lidi, kteří si pořizují první bydlení,“ uvedl Fiala. Babiš na to reagoval s vlastními návrhy, včetně výstavby bytů pro specifické skupiny občanů, jako jsou vojáci a policisté, a podporou družstevního bydlení. Fiala pak překvapeně reagoval, že nečekal, že Babiš bude podporovat státní výstavbu bytů, když to v minulosti odmítal, a zmínil, že za jeho vlády se postavilo více bytů než za Babišovy. „Pokud mladá generace má pocit, že nebude mít možnost si to vlastní bydlení, anebo dostupné nájemní bydlení pořídit, tak je to špatně,“ uzavřel Fiala.
V debatě o bezpečnosti premiér Fiala zdůraznil nutnost podpory Ukrajiny a uvedl, že „Rusko nás zkouší, testuje,“ s odkazem na ruské hrozby jako drony a narušení vzdušného prostoru. Babiš souhlasil, ale dodal, že hrozby pro Česko zahrnují také ilegální migraci a blackout. „Další hrozbou pro bezpečnost je pokračování vlády Petra Fialy,“ řekl Babiš.
Závěrečné apely kandidátů
„Je potřeba , abyste využili svůj hlas, protože budeme rozhodovat o tom, jestli budeme prosperující zemí,“ řekl Fiala. Dodal, že druhá možnost je „zavlečení na Východ“. „Žádný Východ, nevěřte tomuhle strašení," reagoval na něj Babiš s tím, že pokud vyhraje volby, jeho vláda začne okamžitě pracovat a nebude „sto dní hájit“.
V debatě ale nezaznělo nic nového ve srovnání s duelem, který se odehrál ve středu večer na obrazovkách CNN Prima News. Většinou se podobně o den dříve obviňovali ze lží a nesmyslů. Shodli se v podstatě jen na tom, že jejich vlády nezavedou emisní povolenky pro domácnosti, které plánuje od příštího roku EU. a je třeba mít profesionální armádu.