Viva la libertad carajo! Ať žije svoboda! To bylo hlasité zvolání argentinského prezidenta Javiera Mileie na závěr jeho pondělního projevu na pražském Žofíně. Pokud ale někdo očekával, že politik, kterého někdo považuje za rockovou hvězdu a jiný za bubáka, předvede i v Česku něco ze svého repertoáru bouřliváka, odcházel s nepořízenou. Podobně klidný byl tento bojovník za ekonomický liberalismus a svobodu podle informací Reflexu i při jednáních u prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy. Milei totiž při své cestě po Evropě vsadil na jinou kartu.

Excentrický argentinský prezident Javier Milei nazval své vystoupení na Žofíně „Jak na neefektivní vládu“. Se svým charakteristickým rozcuchaným účesem vystřihl i v Praze projev, který nemůžeme v současnosti vidět od žádné jiné hlavy státu. V názorech byl nekompromisní, ale překvapivě neagresivní. Tentokráte pověstnou motorovou pilu, s kterou loni „řezal“ v prezidentské kampani své protivníky, nechal doma.

Javier Milei jako vždy vystupoval „pod dozorem“ svého celoživotního anděla strážného, kterého mu dělá sestra Karina, jež údajně stojí i za jeho politickou kariérou. Karina, dnes šéfka jeho prezidentské kanceláře, seděla i na Žofíně v publiku přímo před ním a pozorně sledovala slavného sourozence ze vzdálenosti sedmi osmi metrů. V publiku bylo zhruba pět stovek lidí – politiků, podnikatelů, studentů a novinářů. Ti sledovali soustředěný projev, který byl plný ekonomických příměrů a vysvětlování, proč se Milei rozhodl velmi razantně léčit nemocnou argentinskou ekonomiku, kterou po desítky let sužují krachy, vysoká inflace, zadlužování a z toho plynoucí velmi špatná životní úroveň obyvatel. Liberální ekonomy a podnikatele Milei i v Praze uspokojil. Cupoval deficity i nepřiměřené a ve světě tolik oblíbené zásahy státu do chodu hospodářství. Říkal, že chce protlačit argentinským parlamentem stovky strukturálních reforem. S některými už začal a pochválil se, že zatím se mu daří – inflace se skutečně snížila, rozpočet se dostal do rovnováhy. Připomněl (tuto tezi opakuje rád), že Argentina byla na konci 19. století jednou z nejbohatších zemí světa, ale že nyní polovina obyvatel žije v chudobě a v žebříčku nejbohatších zemí se Argentina potácí na 140. místě vedle některých afrických autokracií.

O čem Milei ale hovořil jen na okraj, je fakt, že cena, kterou za jeho reformy budou muset obyvatelé této jihoamerické země zaplatit, bude nesmírně vysoká, bude to hodně bolet a je otázkou, zda prezidentovo tempo vydrží. V rámci škrtů například podstatně omezil sociální dávky, platy státních zaměstnanců a investice. Z projevu Javiera Mileie však bylo cítit, že tento vizionář volného trhu se jen tak nenechá zastavit, i když nakonec bude muset v něčem najít kompromis. Ovšem to jeho publikum nikde na světě slyšet nechce.