Bez Německa se Česko musí spoléhat na domácí poptávku

Česká republika je v podstatě pupeční šňůrou svázaná s výkonností německé ekonomiky, a to od vstupu země do EU v květnu 2004. Zatímco do té doby byl soulad mezi vývojem v Česku a v Německu minimální, za dobu od roku 2005 je naopak tento západní soused naším zdaleka nejvýznamnějším obchodním partnerem. Poslední celoroční čísla, tedy za rok 2023, ukázala, že podíl tuzemských vývozů do Německa na celkových exportech činil 30,3 procenta, druhé Slovensko již výrazně zaostávalo (s podílem 9,4 procenta).