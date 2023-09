Bidenova návštěva Vietnamu demonstruje důležitost, ale i limity vábení Hanoje | e15.cz

Vskutku historický okamžik, jeden z diplomatických milníků posledních let. I tak se trochu exaltovaně hovořilo o návštěvě amerického prezidenta Joea Bidena ve Vietnamu. Tedy zemi, s jejíž severní komunistickou částí Amerika vedla v 60. a 70. letech krvavý konflikt. Setkání vyústilo ve významné prohloubení politických vztahů i technologické spolupráce, to vše na pozadí rostoucích ambicí Číny v celém regionu. Pozice Vietnamu je však daleko složitější, čemuž odpovídá i jeho důmyslná zahraniční politika, zaměřená na zajišťování se proti negativním scénářům budoucího vývoje. Hanoj bezpochyby představuje významného partnera, vítat ji však jako dalšího člena protičínského klubu by představovalo chybné čtení situace.

