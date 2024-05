Bohulibý záměr, nebo tunel na peníze? Kandidatura Prahy na olympiádu vyvolává dodnes řadu otazníků

Letos uplyne 100 let od letní olympiády v Paříži, o jejíž pořadatelství se tehdy poprvé ucházela i Praha. Od té doby se české hlavní město pokusilo získat pořadatelství olympijských her ještě dvakrát, pokaždé neúspěšně. Má vůbec cenu, aby se Praha v budoucnu ucházela o olympiádu znovu? Po zkušenostech s poslední kandidaturou se totiž nabízí otázka, zda se místo reálných plánů na pořádání olympijských her nejedná jen o nesplnitelnou chiméru, sloužící k obohacení některých podnikavých jedinců.

Článek vyšel na webu Info.cz