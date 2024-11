Bouře ve Wolfsburgu. Volkswagen chce z propouštění udělat „novou realitu“, německé odbory ukáží sílu

Zdá se to být nevyhnutelné. Situace v automobilce Volkswagen se dostala na hranu přímé konfrontace mezi odbory a vedením podniku. To nadále trvá na tom, že bude muset kvůli radikálnímu poklesu poptávky zejména v oblasti elektromobilů propouštět. A během tří čtyř let přebudovat celou svou výrobní infrastrukturu v Německu. Minulý týden v centru firmy v dolnosaském Wolfsburgu demonstrovalo kolem sedmi tisíc lidí. A odbory tvrdí, že je to jen začátek protestů.

„Musíme snížit naše výrobní kapacity a přizpůsobit se nové realitě,“ řekl na konci minulého týdne šéf značky VW Thomas Schäfer, který už předtím tvrdil, že firmě kapacitně přebývají dva závody, které není dlouhodobě schopná využít. Šéf nejsilnější značky globálního koncernu VW se také vyjádřil k tomu, zda firma bude v rámci úsporných opatření nakonec i propouštět. Podle Schäfera momentálně není jiná možnost než snížit počet zaměstnaných lidí – takže propouštět.

VIDEO:Situace je vážná. Propustí se tisíce pracovníků v českém autoprůmyslu, říká Zdeněk Petzl pro FLOW

FLOW: Situace je vážná. Propustí se tisíce pracovníků v českém autoprůmyslu, říká Zdeněk Petzl • e15

Ohrožena jsou celá města

Původně se zdálo, že by se nutná úsporná opatření, která by omezila ztráty firmy, dala sestavit z krátkodobých omezení úvazků a snížení platů. Odbory s tím víceméně souhlasily, když si prosadily, aby své příjmy snižovalo i vedení firmy. „Součástí kolektivního vyjednávání je pro mě i tato dohoda a platí, že představenstvo a management také přispívají k úsporám,“ komentoval vývoj odměn vedení značky Volkswagen jeho šéf Schäfer. Platy v představenstvu VW se proto od ledna příštího roku sníží o celých pět procent. Manažeři automobilky se tak mohou rozloučit se slíbeným navýšením mezd o 3,5 procenta a ani tisícieurová kompenzace inflace, kterou letos dostali všichni zaměstnanci, nepřipadá napřesrok v úvahu.

Odbory tato „solidarita manažerů“ ale nijak nepřesvědčila. Dále žádají, aby se nepropouštělo a krizi firma překonala jinými úsporami. Jakými, není úplně jasné, když není pro koho vyrábět. Propouštět by se mělo i v centrále ve Wolfsburgu, kde nyní pracuje 62 tisíc lidí. Jde o největší továrnu firmy – celé dolnosaské město Wolfsburg má něco málo přes 120 tisíc obyvatel. Město a jeho široké okolí tak žijí z VW.

Více než polovina lidí ve wolfsburské centrále pracuje v administrativní oblasti, obstarává obchodní a technicko-provozní záležitosti, zejména komunikaci s dodavateli součástí vozů. I na těchto postech bude muset firma šetřit. Thomas Schäfer už před pár měsíci oznámil, že na těchto pracovních místech by se mělo uspořit 20 procent osobních nákladů. Zda to znamená jen snížení platů, nebo i propouštění, zatím není jasné, Schäferovo prohlášení z tohoto víkendu však poměrně jasně naznačuje, že nejspíš obojí.

Ve Wolfsburgu se stále vyrábí nejen ikonický typ VW Golf, ale i modely Tiguan a Touran, všechna auta jsou vybavena spalovacími motory. K nim se letos měl přidat také elektrický model ID.3, kvůli malé poptávce se ale zdejší výroba nerozjela. Podobně to vypadá i v jiných závodech firmy po celém Německu.

Problémy jsou nejen v Hannoveru, kde je zaměstnáno 14 tisíc lidí, ale také v Emdenu, kde má práci osm tisíc lidí. V obou závodech se souběžně vyrábějí auta na spalovací i elektrický pohon. Továrna v Emdenu produkuje modely ID.4 a ID.7, které mají momentálně na trhu největší problémy. Proto už tisícovka agenturních pracovníků nedostala nové smlouvy, ruší se noční směny.

Strach, že přijdou o práci, mají také lidé hned za českými hranicemi v saském Zwickau, kde se dříve vyráběly trabanty, a také v motorárně v Chemnitzu. Dohromady tu pracuje více než 12 tisíc lidí. Závod ve Zwickau byl prvním podnikem firmy VW, který byl celý přestavěn na elektromobily. Vyrábějí se tu modely ID.3 a ID.4, ale opět: Odbyt je v tomto roce zcela nedostatečný a objednávky na příští rok nevypadají lépe. Mluví se proto o tom, že se výroba ID.3 přece jen možná přesune do Wolfsburgu a ID.4 kapacity v Emdenu a Zwickau se sloučí. Pro komunity obou měst by to byla sociální katastrofa.

Protestní strany už si brousí zuby

Odbory VW s takovými plány ovšem nesouhlasí a chtějí se důrazně bránit. Jak ukázaly protesty z minulého týdne, sílu na to zřejmě mají. „Byla to jen předzvěst toho, co se stane od prosince, pokud společnost nebude brát naše konkrétní navrhovaná řešení vážně,“ oznámila na demonstraci šéfka podnikové rady VW Daniela Cavallová. Příslušný výbor průmyslových odborů IG Metall mezitím už jednomyslně odhlasoval, že od prosince začnou varovné stávky. Podle hlavního vyjednávače IG Metall Thorstena Grögera to „budou protesty, jejichž intenzitu Německo dlouho nezažilo“. Restrukturalizace VW bude náročná a tvrdá.

Podobných firem s problémy, jaké má VW, je ale v Německu víc. Nutná modernizace německé ekonomiky bude sociálně velmi bolet. Ještě horší je, že může mít i vážné politické důsledky. Levo-pravé radikální protestní strany AfD a BSW se už teď těší na voličskou žeň.