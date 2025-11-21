Česká koruna je opět v posilovně. Ekonomové ale varují před „nadhodnocením“
- Koruna je vůči euru nejsilnější za více než dva roky, ačkoli fundamenty české ekonomiky tento růst příliš nepodporují.
- Krátkodobé posilování táhne sentiment a úrokový diferenciál; data z reálné ekonomiky, zejména z exportu, spíše zaostávají.
- Další vývoj ovlivní americká ekonomika a dolar; trvalejší zpevnění koruny lze čekat až s oživením české ekonomiky příští rok.
Tuzemská měna je proti euru nejsilnější za více než dva roky. Svým pokračujícím zpevňováním nepřestává překvapovat ani ČNB, která ve své nedávno zveřejněné prognóze očekává pro příští i přespříští rok průměrný kurz na úrovni 24,60 CZK/EUR. Ani podle mě a mých kolegů v Komerční bance však fundamenty české ekonomiky nedávnou spanilou jízdu koruny příliš neospravedlňují.
Z krátkodobých faktorů ovlivňujících korunu je důležitý zejména diferenciál tržních korunových a eurových úrokových sazeb s kratší splatností, který je výrazně ovlivňován očekávanými kroky centrálních bank. S ukončením cyklů snižování měnověpolitických úrokových sazeb nicméně došlo v posledních měsících k jeho postupné stabilizaci.
Devizové trhy zpravidla berou v úvahu také rozdíl v očekávané dynamice HDP daných ekonomik. Náskok té české vůči eurozóně se ovšem ve druhé polovině roku spíše zužoval. K dílčímu rozšíření došlo až po zveřejnění předběžného odhadu růstu českého HDP za třetí čtvrtletí, který výrazně pozitivně překvapil. Vzhledem k tomu, že ostatní data z české ekonomiky, a především jejího exportního sektoru, zůstávají spíše na slabší straně, nelze podle nás ani zde najít mnoho opory pro pokračování posilujícího trendu koruny.
Rozhodne situace za oceánem
Jak dlouho může příznivým sentimentem hnané „nadhodnocení“ koruny přetrvat, bude do značné míry záviset na tom, kam se po skončení amerického shutdownu a obnovení toku dat ze zámoří vydají očekávání. Vyhlídky finančních trhů ohledně růstu americké ekonomiky se v průběhu uzávěry federálních úřadů, poněkud paradoxně, zlepšily.
Pokud se však potvrdí, že se situace na zámořském trhu práce i vlivem nových cel citelně zhoršuje, jak naznačovaly některé alternativní ukazatele, mohlo by to krátkodobě vyvolávat tlaky na oslabení amerického dolaru. To přitom bývá zpravidla spojeno naopak se zpevňováním měn rozvíjejících se trhů včetně české koruny. To by ji ve výsledku mohlo udržet o něco silnější, než by odpovídalo aktuální kondici ekonomiky.
Trend zpevňování české koruny proti euru by se podle nás mohl následně obnovit v průběhu příštího roku, kdy předpokládáme posílení tuzemské ekonomiky mimo jiné v důsledku uvolnění domácí fiskální politiky a zlepšení zahraniční poptávky.