Cesta vlakem do Curychu. České dráhy dělají ostudu | e15.cz

Budeme spát ve vlaku! Ne jen tak klimbat, jako že si člověk udělá pohodlí u okýnka a strčí hlavu do kabátu, ale doopravdy zalehnout do kanafasu a nechat se líbezně ukolíbat opakovaným drdndn, drndndn, drndndn. Tak jo, super, zkusme to. Koukneme, kam se dá z Prahy takovým vlakem jet. Na Slovensko? To je banální. Do Krakova? Moc blízko. A co takhle do Curychu? Tajemné město na břehu curyšského jezera, nablyštěný symbol švýcarské excelence, kolíbka stejnojmenné náboženské reformace. Město, kam se ve 20. století obvykle prchalo, které sloužilo jako útočiště, oáza, zázemí v týlu válkami zmítaného kontinentu. Komentář vyšel na Info.cz.