Problém má obdobné kořeny jako v Česku, tedy postcovidovou inflaci a její dopad na nižší a střední třídu. Z výsledků kotovaných firem je ale vidět, že hrubé marže v americkém maloobchodě, velkoobchodě i u velkých potravinářských výrobců jsou dlouhodobě rozkývané, nikoli rostoucí.

Hrubé marže se v období inflační krize jednoznačně propadly: u malo- a velkoobchodů o několik procentních bodů, u výrobců jako Tyson Foods prakticky k nule. Teprve od poloviny loňského roku se postupně spravují, ale nelze je nazvat přemrštěnými. Firmám se dlouhodobě daří vylepšovat hospodaření hlavně díky tlaku na fixní náklady, což ale nelze brát jako monopolní chování. Trh se základním zbožím ve Spojených státech je jednoduše velmi konkurenční a Harissová těžko najde větší prohřešky.

Zajímavější je plán na podporu bydlení: 25 tisíc dolarů pro lidi, kteří si pořizují první obydlí, daňové úlevy developerům pro výstavbu až tří milionů domů nízkonákladového bydlení během čtyř let, plus 40miliardový fond pro místní vlády na podporu projektů výstavby. Pozitivní dopad těchto politik má velký potenciál, v současnosti se v USA ročně staví asi 1,6 milionu domů a bytů. Z tohoto titulu stojí za to na burze sledovat ETF zaměřená na sektor rezidenčních developerů.

Nejzávažnějším tématem pro širší trh jsou ale samozřejmě daně. Jakožto demokratka plánuje Harrisová snížit daně střední třídě a zvýšit je nejbohatším a firmám. U firem by chtěla zrušit Trumpovo snížení daní a zvýšit je z 21 na 28 procent. To by mělo zhruba devítiprocentní negativní dopad na zisky firem pocházející ze Spojených států, tedy hlavně na společnosti z indexu Russell 2000. Na podniky z indexu S & P 500, které své zisky z velké části daní mimo Spojené státy, by změna daní dopadla méně razantně, přesto i tyto společnosti by přišly zhruba o šest procent zisků.

Autor je vedoucí akciový analytik České spořitelny