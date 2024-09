Do příštích voleb v Německu silně promluví strádající autoland

Bylo to jako rána z děla. Německá automobilka Volkswagen, druhý největší podnik tohoto druhu na světě, oznámila, že ruší ochrannou dohodu se zaměstnanci, která trvala třicet let. Lidé pracující ve VW si tak mohli být jisti, že mají zajištěnou práci v podmínkách, které jinde na trhu moc nejsou. Důvod byl zřejmý: udržet si pracovníky, zejména ty kvalifikované, tak jak to kdysi v minulém století dělal Ford a po něm všichni ostatní.