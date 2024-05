Do volební kampaně zasáhla vyšší daň z nemovitostí. Vláda se zase střílí do nohy

Je to vedle sociálního pojištění, daně z příjmu firem a daně z příjmů pro lidi s platy vyššími než trojnásobek průměrné mzdy, tedy necelých 130 tisíc korun měsíčně, další daň, kterou vláda Petra Fialy zvedla. Přesněji řečeno dala obcím příležitosti, aby si ji zvedly. A mnohé z nich to využily naplno. Základní sazby, které stanovuje stát se oproti předchozímu roku zvedly na 1,8násobek, tedy o zmíněných osmdesát procent.

Voliči si zvýšení daně spojí s vládou, nikoliv se starostou

Jenže tuto základní sazbu můžou obce dál zvednout koeficientem 1,1 až 5. Můžou být tedy rodiny, které zaplatí až devítinásobek částky, kterou platily loni. Když se váš starosta rozhodne jít na maximum, které vláda dovolila, můžete místo tisícovky platit ročně devět tisíc. Média v posledních dnech hojně citují příklady, kdy daně z nemovitostí na násobky šly. Lidi zároveň nikdo nevaroval. A často se to dozvídají právě až z výměrů, které jim chodí z finančního úřadu. Stěžují si, že je to omyl. Úřednicí jim ale vysvětlují, že nikoliv. Že to je záměr.

Obce zároveň dostaly možnost vládní koeficient o deset procent snížit. Proč by to ale dělaly a připravily se o peníze v rozpočtu? A kdyby to náhodou udělat chtěly, naservírují to lidem až před komunálními volbami. Pak to pro ně bude téma. Teď nemají důvod. Voliči si zvýšení daní z nemovitostí spojí s vládou Petra Fialy, nikoliv se svými staros ty a primátor

Načasování daňových výměrů před evropskými volbami se vládní koalici opravdu nepovedlo. Je to zase jeden z těch příběhů, kde nedomyslela detaily. Když toto zvýšení pod tlakem hnutí STAN prosazovala, neuvědomila si nejspíš, kdy je sezona daňových přiznání. Vládní politici i někteří jejich rádci z Národní ekonomické rady vlády v čele se sociologem Danielem Prokopem argumentují tím, že daň z nemovitostí je v České republice dlouhodobě jedna z nejnižších ze západních zemí vůbec. V tom mají pravdu. Když se srovná výška daně z nemovitostí s hodnotou majetku, z něhož se platí, je třetí nejnižší v Evropě.

Američané platí skoro dvacetkrát vyšší daň

Když necháme stranou Maltu a Lichtenštejnsko, kde se daně z nemovitosti ani žádného jiného majetku neplatí vůbec, mají nižší daně jen v Lucembursku, kde platí daň na úrovni 0,05 procenta hodnoty cen nemovitostí, ve Švýcarsku pak 0,08 procenta. My platíme 0,09 procenta.

Pro další srovnání: Němci 0,21 procenta. Tedy více než dvojnásobek ve srovnání s námi. Slováci odvádějí 0,28 procenta, Maďaři 0,26 procenta, Poláci 0,90 procenta a Francouzi jedno procento. Prakticky to znamená, že se porovná hodnota všeho majetku, z něhož se daně odvádějí, se sumou, kterou stát na dani z nemovitostí inkasoval. Tradičně vyšší daně než kontinentální Evropa má Velká Británie, kde stát vybere částku na úrovni 1,77 procenta celkové hodnoty majetku. Ve Spojených státech je to 1,72 procenta. Američané zaplatí skoro dvacetkrát vyšší daň z nemovitosti než my. Pro představu si stačí účet, který právě dorazil z Finanční správy, vynásobit.

Základní rozdíl je ale v tradici, historii a ve vnímání daně z nemovitostí. V anglosaském světě má hluboké kořeny. My máme naopak tradici výrazně vyššího danění příjmů než anglosaské země. A především výrazně vyšších odvodů povinného sociálního pojištění. Proto daň z nemovitostí nebyla nikdy velký politickým tématem.

Lidé odvádějí také o procentní bod navíc na sociálním pojištění

Teď, když vyletěla nemovitostní daň prudce vzhůru, se jím najednou stává. Lidé mají dojem, že už dost odvedou ze svých příjmů. Ten odvod se jim navíc s růstem sociálního pojištění o jeden procentní bod letos znovu zvedl. A do toho jim ještě přijdou vyšší účty za daň z nemovitostí, aniž jim to někdo z po litiků vysvětlil.

Je to velmi citlivé i proto, že jsme zemí vlastníků nemovitostí, kde téměř 80 procent lidí žije ve vlastních domech a bytech. Daň z nemovitostí může být klíčovým tématem komunální politiky. Proto by bylo chytré dát obcím šanci ji zvyšovat v čase komunálních, nikoliv evropských voleb. Aby za její zvýšení nesli odpovědnost komunální politici a mu seli to svým voličům vysvětlovat. Takhle to odnese vláda, která ale nad výškou té daně v konkrétním městě a obci nemá žádnou moc. Politicky mimořádně nedomyšlené. Další ze série střeleb do vlastní nohy.