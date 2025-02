Ve vyváženém energetickém mixu bude do budoucna hrát zásadní roli jádro, které zažívá u nás i ve světě renesanci. Bude ale pokračovat i růst obnovitelných zdrojů a výrazně zrychlí investice do plynových zdrojů a bateriových úložišť. Baterie jsou potřeba, pomohou vykrýt denní nevyváženou výrobní bilanci obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Výpadky ve výrobě OZE jak na denní bázi, tak i v delších obdobích, kdy počasí výrobě z obnovitelných zdrojů přát nebude, doplní plynové zdroje. Díky tomu, že plynové elektrárny mají menší fixní náklady než ty uhelné, mohou efektivněji fungovat v režimu nepravidelné výroby při vykrývání OZE.

Jak využívat plyn co nejefektivněji?

Do instalace nových plynových zdrojů samozřejmě dost promlouvají legislativní opatření. Novelizace energetického zákona, zvané lex OZE III a lex Plyn, které ke konci loňského roku schválila sněmovna, mohou růst podpořit a zjednodušit proces výstavby. Podpora plynu je důležitý signál v transformaci české energetiky. Plyn totiž představuje klíč k bezbolestnému odchodu od uhlí. Je ale důležité myslet na to, jak ho využívat co nejefektivněji.

Paroplynové elektrárny mají elektrickou účinnost do 55 procent a jsou potřeba, ale doba jejich výstavby je kolem sedmi až deseti let. Kogenerační jednotky díky kombinované výrobě elektřiny a tepla využijí palivo až na 95 procent a dají se postavit do jednoho až dvou let. Díky vysoké flexibilitě provozu, jelikož je lze do dvou minut nastartovat či naopak vypnout, zásadně zvyšují stabilitu přenosové sítě. V Česku máme aktuálně potenciál na realizaci až 1,5 GW v plynové kogeneraci. To může významně přispět k postupnému nahrazení uhelných zdrojů a modernizaci naší energetiky.

Evropská komise považuje podporu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) za zásadní prvek modernizace energetických systémů a pomoci v odklonu od uhlí. V květnu podporu KVET notifikovala a Energetický regulační úřad k ní v lednu vydal cenové rozhodnutí. Také aukce KVET pro větší zdroje zcela jistě povedou k dalšímu zvyšování investic do kogeneračních jednotek.

Chopí se české obce a teplárny této šance?

Plynová kogenerace může v procesu modernizace energetiky významně pomoci k efektivnějšímu teplárenství. Česko má velmi robustní síť tepláren, které dosud majoritně spalovaly uhlí. Pro výrobu tepla ovšem mohou používat ekologičtější a efektivnější kogenerační jednotky, které jsou při správném provozu schopné cenu tepla koncovým spotřebitelům snížit.

Pokud modernizaci českého teplárenství provedeme správně, může se stát velkou konkurenční výhodou české energetiky. Díky akumulaci energie do tepla může fungovat jako velká baterie a poskytovat flexibilitu střední Evropě. A na flexibilitě se dnes dá velmi dobře vydělat. Chopí se české obce a teplárny této šance?

Kogenerace představuje také příležitost pro zvýšení strategické bezpečnosti české energetiky. Bezpečnost je podle mě dnes důležitější než kdy jindy. Měli bychom jednat v duchu citátu „Doufej v nejlepší, připrav se na nejhorší“. V době, kdy máme válečný konflikt za humny, považuji silnou decentralizovanou energetickou infrastrukturu za víc než nezbytnou, a přesto, že je to citlivé téma, měli bychom mluvit i o zajištění strategické bezpečnosti naší energetiky.

Do roku 2033 bude nutné nahradit více než 7 GW uhelných zdrojů a plynová kogenerace má potenciál sehrát v tomto procesu klíčovou roli. Je nejvyšší čas odhodlat se pro investice do rozumného energetického mixu a vedle jádra a solárních či větrných elektráren podporovat budování flexibilních decentrálních zdrojů.

Autor je CEO společnosti GENTEC CHP