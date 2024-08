Digitální systém byl spuštěn bez základních funkcionalit. Nefungovalo například propojení s katastrem nemovitostí či státními orgány, které mají do stavebního řízení co mluvit. Pracovníci stavebních úřadů nebyli odpovídajícím způsobem proškoleni. Chyběly manuály a podpora systému fungovala velmi nedostatečně. I na tradiční potíže IT systémů spouštěných státem to bylo nevídané. Úředníci se bouří, že co trvalo několik minut, nyní řeší hodiny a dny. V systému chybějí také takzvané šablony, tedy formuláře pro vydávání rozhodnutí i různých žádostí a dalších písemností, které jsou nezbytnou součástí řízení. V nejbližších týdnech jich dodavatel systému přislíbil zařadit 130. Ve starém systému jich bylo přes 800.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš čelí permanentní kritice ze strany stavitelů, inženýrských spolků i samospráv. Brání se tím, že jde o obvyklé a řešitelné problémy při zavádění IT systémů. Množí se nicméně výzvy k jeho odvolání a také od politiků z vládní koalice zaznívají hlasy o ultimátu do konce srpna, kdy by měl nový systém bezchybně fungovat.

Z toho se nepochybně nestane ani jedno. Systém potřebuje na dokončení do opravdu funkční podoby ještě mnohem více času. Navíc není jasné, zda dodavatel, firma InQool, bude moci pracovat na systému i po konci září, protože podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl vybrán nezákonně a úřad zakázal v květnu další plnění smlouvy s odkladem čtyř měsíců. Nicméně předseda koaliční strany se prostě z vlády nevyhazuje. Něco se ale bude muset stát. A kromě dokončení informačního systému do provozuschopného stavu bude třeba asi opět novelizovat stavební zákon.

Otrávená kolaudace

Aktuálně největší trable vznikají stavebníkům, kteří dokončují stavby. A není to kvůli digitalizaci, ale kvůli změně v kolaudacích. Do 1. července se vydával kolaudační souhlas. Na žádost stavebníka svolal úřad nejpozději do 15 dnů kontrolní prohlídku stavby a uložil mu, co musí doložit. Obvykle potvrzení od dotčených orgánů, jako jsou hasiči, hygiena, orgány ochrany přírody či památkáři, že všechny jejich podmínky byly dodrženy. Tyto dokumenty se dokládaly při kontrolní prohlídce a po jejím skončení, pokud nebyly problémy, úřad třeba do druhého dne vystavil kolaudační souhlas a stavba se mohla používat.