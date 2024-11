Drahé máslo není o inflaci, ale o naší hlavě

Předvánoční boje o máslo se po roční pauze způsobené loni dost uškrcenou chutí lidí nakupovat, a když už, tak za severní hranicí v Polsku, vrátily zase zpátky. Svou roli loni sehrál i fakt připraveného snížení DPH na potraviny. Letos lidem otrnulo po ztlumení vysoké inflace a maloobchodní tržby celoročně rostou. Útraty domácností momentálně drží ekonomiku v sice malém, ale přece jen měřitelném vzestupu a přes jistou dávku skepse to vypadá, že by se to mohlo ještě zlepšovat.