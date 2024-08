Ekonomické oživení Německa přijde nejdříve v závěru roku

I přesto ale ještě může v letošním roce nastat ekonomické oživení, ačkoliv bude pravděpodobně jen pozvolné a nejdřív v závěru roku. Hlavním důvodem by měl být vliv nízké inflace na spotřebitelskou náladu a vývoj reálných mezd a tím i na poptávku domácností. Podobný vývoj jsme viděli i v Česku, kdy HDP nyní táhne právě spotřeba domácností. K tomuto faktoru by se mohl postupně přidat také vliv postupného poklesu úrokových sazeb ECB na investiční aktivitu firem. Aktuálně se čeká, že ve zbytku letošního roku by ECB mohla dodat ještě trojí snížení sazeb o 25 bodů, což by se mohlo na vývoji investic kladně projevit především v příštím roce. Naopak vzhledem k ekonomickým problémům v Číně výraznější oživení německých exportů do Asie spíše nečekáme.

Opatrný optimismus je vidět i na současném očekávání trhu, kdy se pro letošek předpokládá zhruba stagnace německé ekonomiky, ale příští rok již kladné číslo okolo jednoprocentního růstu HDP. Pokud k tomu takto dojde, zrychlí také růst českého HDP. Především z důvodu očekávaného zlepšení ve vývoji zahraničního obchodu čekáme pro příští rok růst českého HDP mezi 2,5 a třemi procenty. Pokud ale Německo zůstane slabé, růst českého HDP může být příští rok v lepším případě někde mezi 1,5 až dvěma procenty.

Autor je analytik České spořitelny