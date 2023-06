Inflace klesla, ale ceny rostou rychleji. Je to ekonomický paradox | e15.cz

Čerstvá data našich statistiků ukazují sympaticky rychlý pokles inflace, která Česko drtí už dva roky. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. Prudce klesají čísla ukazující zdražení proti stejnému období v minulém roce.

Z lednových 17,5 procenta jsme v květnu na 11,1 procenta a červen bude po dlouhé době měsícem, kdy se meziroční inflace bude téměř jistě počítat v jednociferných číslech. To je ale pohled do zpětného zrcátka. Když se podíváme na aktuální údaj, tedy jak rostou ceny z měsíce na měsíc, zbystříme. Ony totiž stouply o 0,3 procenta. Přitom v březnu oproti únoru rostly jen o jedinou desetinku procenta a v dubnu dokonce spadly o 0,2 procenta. Prudký pokles meziroční inflace je tak zcela dominantně dán jejím loňským divokým zvyšováním, které se letos neopakuje.

Nicméně ceny neklesají a zvyšuje se pravděpodobnost potvrzení odhadů těch expertů, kteří už delší čas říkají, že inflace zůstane delší čas na vyšší úrovni, než jsou ta dvě procenta, o něž usiluje Česká národní banka. Jestli to budou čtyři, nebo šest procent, tak to bude pořád lepší než těch sedmnáct, ale pořád to bude citelné a nepříjemné.

Pozoruhodně se chovají ceny potravin, které v květnu vystřelily o 0,9 procenta, zatímco v dubnu o 1,6 procenta zlevnily a ministr zemědělství Nekula se veřejně chlubil, kterak to zařídil svými kontrolami obchodních řetězců. Jak je vidět, radost mu dlouho nevydržela. Ale potraviny se cenově hodně přizpůsobují sezóně. Například v květnu jsou staré tuzemské brambory nahrazovány dovozem nových a u ovoce je to podobně. Ale opět zdražilo třeba maso a uzeniny či vejce.

Každopádně se ukazuje, že tlak na ceny, který vzniká tím, že lidé nakupují trvale o dost méně než dříve a šetří, stále nestačí. A zdražují i alkoholické nápoje, restaurace či lázeňské pobyty, ale částečně i činže a energie, kde se projevuje ukončování starých a uzavírání nových smluv.

Až se za měsíc či dva dostane meziroční inflace pod deset procent a mzdy porostou jako dosud, tak po dlouhé době poroste i jejich reálná kupní síla. To je sice důvod k radosti, ale na druhou stranu to může opět oživit poptávku a tím zase usnadnit nějaké zdražování. Tak jako tak, nová čísla neulehčila členům bankovní rady rozhodování, zda přece jen ještě nezvednout úroky na nejbližším zasedání, které bude už 21. června.