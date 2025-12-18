Sedm z deseti českých domů je podpojištěných, nejhůře je na tom Morava
- Až 70 procent českých rodinných domů je podpojištěných.
- Při totální škodě dostanou majitelé v průměru jen 60 procent částky, kterou by potřebovali.
- Češi kvůli špatně nastaveným pojistkám ročně tratí až 700 milionů korun, a přesto 80 procent lidí věří, že mají pojištění v pořádku.
Většina českých rodin má sice pojištěnou nemovitost, jen málokdo však tuší, že v případě velké živelní události, jako je požár či povodeň, by jim sjednaná částka ani zdaleka nepokryla náklady na obnovu.
Hrozba podpojištění se podle statistik týká až 70 procent rodinných domů v Česku. Smlouva sjednaná před lety už totiž dávno neodpovídá cenám stavebních prací a materiálů. Znamená to, že při totální škodě majitelé v průměru dostanou jen 60 procent potřebné částky a mohou se tak dostat do vážných finančních problémů.
Povodeň vám vezme vše a nový dům nepostavíte
„Když se vám stane, že vám nějaké neštěstí, jako třeba přírodní katastrofa, nemovitost zničí, tak si novou nepostavíte,“ vysvětluje ve FLOW Jan Matoušek, ředitel České asociace pojišťoven (ČAP).
Nejvíc podpojištěných nemovitostí je přitom podle něj na Moravě.
„Ukázalo se nám to v případě povodní na severní Moravě, kdy jsme v praxi viděli, jak velký je to problém. I proto jsme se rozhodli začít s osvětovou kampaní, ve které celou věc vysvětlujeme,“ dodává Matoušek ve FLOW.
Většina Čechů podle něj totiž ani netuší, že jsou podpojištění. Data ČAP ukazují, že téměř 80 procent Čechů věří, že mají pojištění nastavené správně a o problému neví. Riziko podpojištění si uvědomuje jen 33 procent respondentů. Podle statistik navíc Češi na podpojištění tratí miliony korun ročně.
Jak je to s pojištěním v povodňových oblastech? Hrozí i v Česku vznik oblastí, kde budou kvůli vysokým rizikům nepojistitelné nemovitosti, jako je tomu například v USA? A jak celý problém správně řešit a jak by se měl zapojit stát?
Podívejte se na další díl FLOW, kde jsme toto téma probrali podrobně.
Partnerem obsahu je ČAP.