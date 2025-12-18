Pomoc Ukrajině naráží na odpor Maďarska. Orbán odmítá ruská aktiva i společný dluh
- Viktor Orbán na summitu EU odmítl využití zmrazených ruských aktiv i společnou půjčku EU na pomoc Ukrajině.
- Podle něj pro takzvanou reparační půjčku neexistuje mezi unijními lídry dostatečná podpora.
- Belgický premiér Bart De Wever naopak žádá celoevropské záruky a připouští financování Ukrajiny z rozpočtové rezervy EU.
Maďarský premiér Viktor Orbán označil téma použití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině za mrtvé. Při příchodu na dnešní summit EU v Bruselu, kde bude klíčovým tématem právě další unijní finanční pomoc Ruskem napadené zemi, Orbán podotkl, že dávat peníze Kyjevu znamená zapojit se do války.
Pro použití takzvané reparační půjčky s využitím v EU zmrazených ruských aktiv není podle Orbána mezi unijními lídry dostatečná podpora.
„Nechci, aby byla Evropa ve válce. Chci dělat kroky vedoucí k míru, ne k válce,“ řekl maďarský premiér novinářům. „Ve válce jsou dvě země, Ukrajina a Rusko, ne Evropská unie. Belgický premiér má pravdu, neměli bychom to dělat. Znamenalo by to zapojení do války,“ dodal Orbán s odkazem na použití zmrazených ruských aktiv.
Evropská komise navrhla dvě možnosti financování Ukrajiny, která se už skoro čtyři roky brání rozsáhlé ruské agresi. Jednou je půjčka, kterou by si EU vzala na finančních trzích a za kterou by ručila rezervou v unijním rozpočtu. To by ale muselo být schváleno jednomyslně, což je podle mnohých nepředstavitelné zejména vzhledem k postoji Maďarska, které v uplynulém roce nepodpořilo žádné závěry summitu týkající se Ukrajiny. Orbán dnes ostatně zopakoval, že „společná půjčka EU je pro Maďarsko nepřijatelná“.
Podle mnohých unijních lídrů, například i Německa je tak jedinou možnou cestou druhá varianta, a sice využití reparační půjčky, kde by stačilo schválení kvalifikovanou většinou.
Belgický premiér žádá celou EU o záruky při použití ruských aktiv pro Ukrajinu
Belgický premiér Bart De Wever naaopak požaduje, aby celá Evropská unie nesla riziko při využití ruských zmrazených aktiv v EU na pomoc Ukrajině. Chce od ostatních závazné písemné záruky. De Wever to řekl v belgickém parlamentu před začátkem summitu EU, který má rozhodnout o financování Ukrajiny na roky 2026 a 2027.
Podle De Wevera se stále vyjednává a plány na financování Ukrajiny se mění. „Nejpravděpodobnější možností je využít rozpočtovou rezervu (v unijním rozpočtu),“ řekl De Wever. To by znamenalo použití společné půjčky, kterou by si EU vzala na finančních trzích a nikoli tedy druhou možnost, kterou je reparační půjčka Kyjevu. „Tato možnost by mohla zahrnovat i výjimku pro země, které se nechtějí připojit,“ dodal.