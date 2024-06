Volební místnosti se v sobotu uzavřely, ale výsledky letošních voleb do Evropského parlamentu budou oznámeny až v neděli hodinu před půlnocí. Už před tím ale můžeme zhodnotit, co nám volby přinesly. A není toho málo, z čeho jde strach.

Ačkoliv bylo hnutí ANO favoritem eurovoleb, nedá se říct, že o jeho vítězství nebylo pochyb. Andrej Babiš už totiž není na české politické scéně zdaleka tak aktivním hráčem jako v minulých deseti letech. Zčásti i kvůli tomu, že nevládne a dělat politiku z opozice ho evidentně moc nebaví.

Vzhledem k tomu, že řada jeho voličů zřejmě nezná většinu lidí na evropské kandidátce ANO a možná ani lídryni Kláru Dostálovou, byla Babišova intervence nutná k tomu, aby hnutí obhájilo pozici nejsilnější politické síly v zemi. Udělal pro to Babiš maximum? Rozhodně ne. Jak uznal i jeho někdejší guru Marek Prchal v nedávném rozhovoru pro e15, po dlouhých letech prožitých v Babišistánu už mezi lidmi panuje jistá únava ze stále stejných tváří.

Parazit Turek

I díky tomu se otevřel prostor pro jiné populisty. Mezi nimi kraloval lídr Přísahy a všech motoristů jezdících po německých dálnicích mezi českými městy Filip Turek. Dokonce i sám Babiš přiznal, že ho tento stín devadesátek zaujal. Ještě před lety by si málokdo pomyslel, že kamarád veksláků Richarda Chlada a Ivana Jonáka to může dotáhnout až do televizních debat a na druhé místo studentských voleb.

Filip Turek se zdviženou pravicí projíždí Karlovy Vary v roce 2013.|Facebook

Ale i to je obrázek dnešní politiky, kterou z velké části diktuje svět sociálních sítí. Na nich je Turek mimořádně silný a mohl si kvůli tomu dovolit poslední debaty v televizi vynechat poté, co se provalila jeho fascinace hákovými sběratelskými předměty a volným trhem v podobě nabídky odčervovacího přístroje Zapper během covidu.

Hranatý absolvent vysoké školy života nakonec začal vadit všem. Pirátům a Starostům jaksi z podstaty. ODS, SPD a ANO z toho důvodu, že na nich začal parazitovat. Celkem zřetelně jim ze svého zlatého křesílka kradl voliče, kteří slyší na jeho příběhy o spálených brzdách na rolls-roycu nebo na sliby, že řeku Moravu nepřebrodí ani jeden migrant a nedejbože elektrovůz.

Rozhovor s Danuší Nerudovou pro pořad FLOW • e15

Komunistický rebranding

Že budou chtít eura na účtech a kancelář v Bruselu různí mimozemšťané, anarchokapitalisté nebo neonacisté, by snad člověk v Česku už mohl předvídat. Ale že se komunistům podaří díky příkladnému tržnímu rebrandingu vstát z mrtvých, to už nečekal skoro nikdo. Přesto generální tajemnice ÚV KSČM Kateřina Konečná dokázala díky formaci Stačilo! hrát vážnou partii o křeslo v europarlamentu. Byla to jen příprava na sněmovní volby v příštím roce, kdy komunisté mají šanci napravit první skutečně vážný neúspěch od roku 1921.

Tento dynamický vývoj okolo pětiprocentní hranice pro vstup od sněmovny je pro Babiše z jednoho pohledu varováním, ale z druhého pohledu požehnáním, jelikož mu příbývají potenciální koaliční partneři. Nezapomínejme, že Petr Fiala mohl v roce 2021 složit vládu jen díky tomu, že v posledních sněmovních volbách propadl více než milion hlasů. Ty jsou teď znovu ve hře.

Velmi nelichotivou zprávou jsou ale tyto novinky pro sociální demokraty. Ty pravé, ne ty fejkové pod vedením inženýra Paroubka. Zde je vidět v přímém přenosu, jak vypadají preference méně vzdělaných a méně majetných voličů, když je demokratická levice v politickém kómatu. Levičáci a takzvaní zdivočelí sociální demokraté se snadno nechají zlákat populisty a extremisty.