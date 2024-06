Portugalsko je připraveno podpořit expremiéra Costu při kandidatuře do čela Evropské rady

Portugalská pravicová vláda by podpořila kandidaturu bývalého socialistického premiéra Antónia Costy do čela Evropské rady. V neděli večer to řekl podle agentury Reuters premiér Luís Montenegro. Costa uvedl, že by o přijetí funkce neuvažoval, pokud by neměl podporu své domovské země.

Montenegro uvedl, že vzhledem k výsledkům voleb do Evropské parlamentu je možné, že post předsedy Evropské rady připadne představiteli sociálních demokratů. „Pokud António Costa bude kandidátem na tento post, tak ho vláda nejen podpoří, ale udělá cokoliv je nutné, aby tato kandidatura měla úspěch,“ uvedl Montenegro.

Costa rezignoval loni na premiérskou funkci kvůli vyšetřování, zda se nedopustil zneužití funkce. Oznámil také odchod z portugalské politiky. Po konci svého působení v čele vlády se o Costovi mluví v souvislosti s různými vysokými unijními posty. „Nikdy bych nesouhlasil stát se předsedou Evropské rady bez podpory vlády mé země,“ uvedl po Montenegrově prohlášení Costa.

Šéfem Evropské rady je někdejší belgický premiér Charles Michel, jehož mandát končí v listopadu. Evropská rada je spolu s Evropským parlamentem a komisí jedním z vrcholných orgánů Evropské unie.