Hledání zelené zpátečky v europarlamentu. Mají nově zvolení poslanci šanci něco změnit?

A týká se to i těch, kteří zelená opatření propagovali, prosazovali a vehementně pro ně hlasovali. Dokonce i Pirát Kolaja, jenž si evropský boj s klimatem pochvaluje, třeba v rozhovoru připouští, že Evropa zanedbala přípravu plánu investic do zelených technologií po vzoru USA. A je třeba s tím něco udělat. To taková Klára Dostálová z ANO je radikálnější a v rozhovoru pro Lidovky se hlásí k zastropování cen emisních povolenek a zrušení těch, které mají lidé platit za topení a dopravu. Ve skutečnosti od europoslanců nějaké prudké obraty evropské politiky nelze čekat, protože jim k tomu chybějí kompetence.

Benzín vrací úder

Obecně mezi veřejností kupodivu nejvíc rezonuje zákaz spalovacích motorů. A to v mezinárodním měřítku. Nedávno provedli experti z Oxfordu a berlínských univerzit Humboldtovy a Hertie School rozsáhlý průzkum mezi patnácti tisíci respondenty v Německu, Polsku a ve Francii na téma popularity různých zelených politik. Kritiky bylo dost, ale zdaleka největší nakládačku dostala auta na baterku.

Odpor k zákazu spalovacích motorů dominoval v průzkumu dokonce i mezi levicovými voliči. Však si také téma zrušení zákazu spalovacích motorů od roku 2035 adoptovala do volebního programu k eurovolbám i německá CDU. U nás by to asi nebylo o moc jiné, i když vzhledem k dopadům zelené politiky na ceny energií v Česku by asi vyhrála s tím spojená opatření.

Veřejnosti zjevně už došlo, že v Green Dealu nejde zdaleka o mokřady a remízky v polích a podobnou environmentální politiku, kterou v některých směrnicích najdeme a s níž nikdo nemá problém. Nejde o politiku, jakou u nás uplatňujeme od devadesátých let, kdy se rychle odsířily uhelné elektrárny a začaly se zpřísňovat předpisy na emise škodlivin z mnoha průmyslových fabrik.

Po vstupu do EU jsme s její pomocí postavili čističky odpadních vod prakticky v každé vesnici a je to poznat. Green Deal je jiné kafe. Zásadně mění způsob života společnosti a má hluboké ekonomické a sociální dopady, s nimiž veřejnost nepočítala. A už je toho pro mnohé příliš a dožadují se změny.