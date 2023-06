Hurá na dovolenou nejen s cestovkou. V Německu sílí fenomén kempování | e15.cz

Němci si po špatných koronavirových letech chtějí letos opět užít letní dovolenou. A nevadí jim ani to, že během roku prudce rostly ceny zájezdů. Inflace sice pomalu klesá, ale poptávka je dál obrovská.

Na dovolenou se chystá osm z deseti Němců, jsou ochotni za ni vydat až několik tisíc eur, které ušetřili i v době koronavirové pandemie. Ostatně podobně jsou na tom také Češi, kteří se podle čerstvého průzkumu společnosti Ipsos chystají na dovolenou opět masově, při plánovaném průměrném výdaji 20 tisíc korun na osobu. I v Česku je podobně jako v Německu na zájezdovém trhu skoro vyprodáno.

Podle informací německého Svazu cestovního ruchu byla řada zájezdů pryč už na začátku roku, protože Němci chtěli využít nižší katalogové ceny v předprodejích a vyhnout se tak obavě z dalšího zdražování. To je dost velká změna proti době před covidem. Tehdy až polovina německých turistů vyčkávala na poslední chvíli a plánovala dopředu mnohem méně než dnes. Mezi prodanými zájezdy vedou tradiční destinace, jako je Itálie či Španělsko, velmi oblíbená je jihovýchodní Asie, Thajsko či Bali. Mnoho Němců ale zůstává o prázdninách doma, kde v posledních několika letech masivně roste obliba kempování.

Zatímco před covidem německé kempy vykazovaly 30–34 milionů přenocování ročně (před deseti lety to bylo jen 25 milionů), loni to bylo už 40 milionů, letos odborníci z branže čekají nový rekord. Usuzují tak podle rostoucího počtu přenocování ve volných dnech před hlavní letní sezonou, který je až o čtvrtinu vyšší než v loňském roce, a to přesto že počasí spaní v přírodě příliš nepřálo.

Podle Spolkového svazu kempingového průmyslu je po celém Německu asi 3100 kempů s přibližně 230 tisíci turistickými místy pro mobilní domy a karavany. Do kempu alespoň jednou za rok zajede deset milionů Němců, z toho dva miliony jich jezdí pravidelně. Za největší výhodu kampování považují tito lidé samostatnost a nezávislost, blízkost přírody a možnost pružně a spontánně naplánovat dovolenou. Mezi německými rekreanty v kempech je nejoblíbenější stále Německo, Němci ale jezdí rádi také do kempů za teplem a mořem do Itálie a Francie.

V posledních pěti letech opět přibylo Němců, kteří do některých kempů jezdí pravidelně jako na chatu. Mají pro svůj přívěs či karavan stálé místo a od provozovatelů jako věrní zákazníci také lepší cenu. Velmi oblíbená je tato varianta v Alpách a také v přímořských oblastech na severu země. K tomu je třeba ještě přičíst místa pro stany, které se vracejí do módy.

Kempování se stanem, spacákem, plynovým vařičem a s ešusem poskytuje nejen dostatečnou dávku dobrodružství, ale je také velmi flexibilní a relativně levné. Podle portálu camping.info němečtí rekreanti stále častěji volí tento jednoduchý a levný způsob nocování pod širým nebem. Kempy se tomuto trendu už dávno přízpůsobily a disponují velkými plochami pro stany, které jsou prostorově oddělené od míst pro karavany, tak aby se tyto dva odlišné způsoby kempování navzájem nerušily.

Kempování není nějaká vynucená zábava, která v Německu vznikla kvůli drahé zájezdové turistice. Kempy mají v Německu dlouhou tradici, už před sto lety chtěli být lidé blíž přírodě, z romantických i civilizačních důvodů. Kempy jsou ale také poměrně slušným byznysem. Roční obrat německého kempingového průmyslu se pohybuje kolem pěti miliard eur, zhruba 118 miliard korun. Na oblíbené nocování v kempech se nabaluje celý karavanový a přívěsový průmysl. Ten v posledních letech také roste, i když ho covidové roky trochu přibrzdily.

O karavany je v Německu ale dál enormní zájem, některé varianty menších „přívěsů na přespání“ se už prodávají za dvacet tisíc eur. S úpravou vozů pro spaní v kempech počítají i velké německé automobilky. Například Volkswagen Caddy je vybaven výsuvným lůžkem vzadu a na střeše. Jeho cena se už blíží ceně vozu střední třídy, tedy kolem 50 tisíc eur.

Na každoročním veletrhu karavanů a mobilhousů v Düsseldorfu, kde se předvádějí trendy v oboru, se o novinky zajímají stovky tisíc lidí. A už dávno nejde o zábavu lidí střední a nižší třídy, kteří si doma leští své milované přívěsy. Stále více bohatých lidí v Německu si po vzoru Ameriky pořizuje v důchodu velké pojízdné obytné domy a jezdí s nimi po Německu a po Evropě, s koly, nebo dokonce s přenosným člunem pro jízdu na vodě. Ty největší luxusní karavany vyjdou až na 750 tisíc eur, více než 17 milionů korun.

Cestování se přitom již neomezuje jen na klasické kempy. V nabídce kempování se v posledních dvou letech stále častěji objevují i alternativní nabídky speciálního kempování, například spaní ve vinařství, na farmě nebo v ovocném sadu.

Autor je spolupracovník redakce