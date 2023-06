Vlakem do Chorvatska 2023: Jak dlouho trvá cesta, ceny, destinace | e15.cz

Kdy a jak vyrazit vlakem do Chorvatska

Chorvatsko dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější destinace českých dovolenkářů. Jen v loňském roce přivítalo na 850 tisíc Čechů. Řada z nich přijela na Jadran vlakem. V hlavní sezoně totiž funguje přímý spoj mezi Prahou a Rijekou. Kolik stojí jízdenky a jak dlouho cesta do Chorvatska trvá?

Náš článek pokrývá následující témata:

Destinace: Kam vlakem do Chorvatska

S přímým sezonním vlakem do Chorvatska přišla v roce 2020 společnost RegioJet (dceřiná společnost Student Agency). Její vlaky mezi Prahou a Rijekou přepraví každou sezonu na sto tisíc cestujících v obou směrech. V Chorvatsku můžete vystoupit na třech místech:

v Záhřebu

Ogulinu

a na konečné stanici v Rijece

Z Ogulinu a Rijeky lze využít navazující autobusové spoje RegioJetu, které jezdí do oblíbených destinací na chorvatském pobřeží. Pohodlně se tak dostanete například do Vodice, Trogiru nebo do Gradace.

Autobusové spoje z Ogulinu

Cílová destinace Zastávky Cena Zadar Ogulin–Posedarje–Zadar od 990 Kč Trogir Ogulin–Biograd na Moru–Pakoštane–Vodice–Šibenik–Primošten–Rogoznica–Seget Vranjica–Trogir od 990 Kč Gradac Ogulin–Split–Omiš–Brela–Baška Voda–Makarska–Tučepi–Podgora–Živogošće–Drvenik–Gradac od 990 Kč

Autobusové spoje z Rijeky

Cílová destinace Zastávky Cena Pula Rijeka–Opatija–Rabac–Medulin–Pula od 990 Kč Poreč Rijeka–Rovinj–Poreč od 990 Kč Baška Rijeka–Malinska–Krk–Baška od 990 Kč Novi Vinodolski Rijeka–Crikvenica–Novi Vinodolski od 990 Kč

Zastávky: Kdy a odkud z Česka vyjíždějí vlaky do Chorvatska

Nabídka vlakového spojení se letos oproti dřívějšku zúžila. Dříve vás RegioJet dovezl vlakem až do Splitu, a to každodenně. V roce 2023 budou z pražského hlavního nádraží odjíždět tři vlaky týdně – vždy v úterý, pátek a neděli. Omezený režim je způsoben zejména výlukami na chorvatském území. Pro příští sezonu se počítá s obnovením každodenního provozu linky a jejím opětovným prodloužením do Splitu.

Kromě Prahy můžete do vlaku nastoupit například v Brně či Břeclavi. Jednotlivé zastávky se částečně liší podle termínu. V červnu RegioJet jezdí přes Vysočinu, zbytek sezony přes Pardubice. Ve všech případech vlak vyráží v podvečerních hodinách a jede přes noc. První cestu vlakem do Chorvatska můžete letos uskutečnit 16. června. Jak vypadá jízdní řád?

Jízdní řád: Období od 16. 6. do 30. 6. 2023

Zastávka Čas Praha hl. n. 16.45 Kolín 17.23 Havlíčkův Brod 18.23 Žďár nad Sázavou 18.47 Brno-Židenice 19.42 Brno hl. n. 19.48 Břeclav 20.20 Bratislava Nové Mesto 21.30 Celje 03.58 Zagreb Zapadni kol. 05.47 Ogulin 08.30 Rijeka 10.40

Jízdní řád: Období od 1. 7. do 30. 9. 2023

Zastávka Čas Praha hl. n. 17.12 Pardubice 18.12 Brno-Židenice 19.42 Brno hl. n. 19.48 Břeclav 20.20 Bratislava Nové Mesto 21.30 Celje 03.58 Zagreb Zapadni kol. 05.47 Ogulin 08.30 Rijeka 10.40

Zpět do ČR přijedete brzy ráno

Vlaky jedoucí z Chorvatska samozřejmě kopírují jízdní řád první cesty. V červnu tedy stavějí na Vysočině, od července až do konce letní sezony v Pardubicích. Z Rijeky vlaky vyjíždějí ve 14.55 každé pondělí, středu a sobotu. Do Prahy dorazíte vždy následující den okolo 10. hodiny ráno.

Jak dlouho trvá cesta vlakem do Chorvatska?

Doba, kterou strávíte na cestě, se pochopitelně odvíjí od konkrétních destinací. Pokud využijete maximální délku trasy z Prahy do Rijeky, čeká vás ve vlaku necelých 18 hodin. Tento čas platí pro cestování v červnu. Trasa přes Pardubice je o něco rychlejší a zkrátí dobu jízdy zhruba o půl hodiny.

Cestující z jihu Moravy stráví ve vlaku o poznání kratší dobu. Například délka jízdy z Břeclavi do Ogulinu jen mírně přesáhne 12 hodin. K celkovému času na cestě je nutné připočítat putování do finální destinace – ať už po vlastní ose, nebo zmiňovanými autobusy RegioJetu.

Kde a jak koupit jízdenky do Chorvatska?

Vyhrála u vás letos při plánování dovolené cesta vlakem? Jízdenky si můžete obstarat několika způsoby. Pro většinu cestujících bude nejpohodlnější nákup online v rezervačním systému RegioJetu či v mobilní aplikaci dopravce. Při elektronické rezervaci vám stačí znát číslo jízdenky nebo se prokázat získaným QR kódem. Další variantu představuje osobní nákup jízdenek na prodejních místech RegioJetu, případně u partnerských společností.

Pokud plánujete využít návazné autobusy RegioJetu, musíte zakoupit celou trasu až do konečné destinace jako jednu jízdenku. Dodatečný nákup autobusových jízdenek není možný.

Ceny jízdenek do Chorvatska

Nejlevněji se vlakem do Chorvatska dostanete za 690 korun. Je to cena jednosměrné jízdenky v otevřeném prostoru vlaku nebo v šestimístném kupé. Alternativně si cestující mohou rezervovat místa v dražších lůžkových vozech, případně si pro menší skupinu až do čtyř osob zamluvit celé lůžkové kupé.

Cena jízdenek se odvíjí od obsazenosti vlaku. Je proto možné, že ve vybraném termínu na nejnižší cenové nabídky již nedosáhnete. Dražší jsou jízdenky především v době hlavních prázdnin. U navazujících autobusových spojů začíná cena jízdenek na 990 korunách.

Služby RegioJetu během jízdy do Chorvatska

Cestu vlakem do Chorvatska vám zpříjemní služby RegioJetu. Zdarma dostanete kávu a vodu, další drobné občerstvení si můžete koupit u palubního personálu. U jízdenek v lůžkových vozech je v ceně také snídaně. Přichystané jsou veškeré potřeby pro spánek včetně povlečení, polštáře a přikrývky.

K dispozici máte denní tisk, Wi-Fi a ve velkoprostorovém voze rovněž dotykové obrazovky s palubní zábavou. Obrazovky jsou zabudovány v sedačkách před vámi a můžete na nich sledovat filmy, seriály nebo si naladit oblíbenou hudbu. Mobil a další elektroniku si nabijete v elektrických zásuvkách. Pro rodiny s dětmi RegioJet připravil speciální dětské kupé určené pro hry a zábavu nejmenších cestujících.

Zájezd do Chorvatska: Kdo nabízí cestu vlakem a ubytování

Od uvedení přímého spoje v roce 2020 si cesta vlakem do Chorvatska získala řadu příznivců. Na to zareagovaly i cestovní kanceláře, které nabízejí kompletní zájezdy s vlakovou dopravou. V ceně obvykle máte:

zvýhodněnou zpáteční jízdenku vlakem RegioJet;

hotelový transfer;

ubytování;

stravu.

Pokud si tedy nechcete dovolenou plánovat sami, můžete vyzkoušet připravené zájezdové balíčky. Najdete je přímo na webu společnosti RegioJet nebo na stránkách jednotlivých cestovních kanceláří. Balíčky s vlakovou dopravou nabízejí například Čedok či Mediteran travel.