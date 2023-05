Inflaci v příštích letech porazí firemní dluhopisy | e15.cz

Centrální banky mají primárně pod kontrolou krátkodobé sazby, ČNB konkrétně dvoutýdenní na aktuální hodnotě sedmi procent per annum. Instrumenty navázané na tyto krátké sazby zatím nabízejí relativně atraktivní výnosy, navíc s minimálním kreditním rizikem, které zde ztělesňuje ČNB.

Stále více však vnímáme takzvané reinvestiční riziko, kdy v okamžiku splacení musí investor získané prostředky znovu zainvestovat, ale trh již tyto příležitosti nenabízí. Pokud se blíží doba snižování sazeb, stojí za zvážení současné výnosy si „zafixovat“ delší splatností.

Prostřednictvím investic do státních obligací i s delší splatností ale nebude téměř určitě možné s inflací bojovat efektivně. Dlouhodobější státní obligace nabízejí nyní roční výnos okolo pěti procent. Kdo chce zachovat kupní sílu svých peněz, musí se vydat dále do světa investic. Akcie jsou sice základním pilířem portfolia, nicméně vzhledem ke svému dlouhému investičnímu horizontu (pět let je minimum) či kolísavosti nemusejí být vhodné pro každého.

Osobně tak vidím korporátní dluhopisy jako tu nejvíce konzervativní investici, která v následujících dvou až třech letech inflaci porazí. Mnoho firem, které nyní hodnotíme jako kreditně kvalitní, stejně jako roky předtím, se aktuálně financuje za sazby blízké deseti procentům. Takovou situaci v ekonomice považujeme za dlouhodobě neudržitelnou a časově omezenou. Nynější tržní prostředí korporátních dluhopisů tak hodnotíme jako investiční příležitost a způsob, jak nakoupit do portfolia výnosy konkurující budoucí inflaci na dalších několik let.

Autor je portfolio manažer J&T Banky