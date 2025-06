Investorská elita pod jednou střechou: J&T ARCH potvrzuje růst a důvěru

Podle výroční zprávy, kterou má redakce e15 k dispozici, zažívá ARCH výrazně úspěšné období. Díky silnému zájmu investorů a rekordním primárním úpisům dosáhla aktiva fondu 121,5 miliardy korun, počet investorů překročil sedm tisíc a výkonnost jednotlivých investičních entit zůstala na vysoké úrovni.

Přečetli jsme si úvodní slovo Patrika Tkáče i vyjádření dalších klíčových manažerů ze skupiny J&T, abychom shrnuli pět hlavních důvodů, proč patří J&T ARCH Investments ke středoevropské špičce.

J&T ARCH není fond, ale filozofie

Od samého počátku nevnímali Patrik Tkáč ani jeho spoluinvestoři ARCH jako běžný investiční nástroj. Byl a zůstává pro ně způsobem, jak osobně a odpovědně spravovat vlastní i svěřený majetek. Jak zdůraznil Patrik Tkáč na poslední konferenci Shifts, fond staví na dlouhodobosti a osobním závazku. „ARCH není jen investiční fond. Je to způsob, jakým jsme se rozhodli spravovat náš majetek – majetek našich i vašich rodin – s maximální možnou mírou osobní odpovědnosti,“ dodává Tkáč v úvodním slově výroční zprávy. Tato strategie přináší výsledky. Korunová třída fondu v loňském roce dosáhla zhodnocení 17,44 procenta, eurová pak 16,02 procenta. Díky silnému zájmu investorů a rekordním primárním úpisům vzrostla aktiva fondu na 121,5 miliardy korun – meziročně o více než 66 miliard korun, tedy o 118 procent. ARCH tak potvrdil svou pozici největšího fondu v České republice a na Slovensku, a to v kontextu celkového růstu trhu kolektivního investování.

Bok po boku

Zakladatelé fondu jsou transparentní a viditelní. Pravidelně se setkávají s investory a investují společně s nimi. Nejde o dva oddělené světy. Dokazuje to i skutečnost, že prostřednictvím skupiny J&T Private Equity Group drží trvale ve svých rukou více než polovinu fondu – konkrétně 51,7 procenta. Tím posilují dlouhodobou odpovědnost a kontrolu. Jak říká Patrik Tkáč: „Není to marketing. Je to proto, že jedině tak si udržíme vztah k celku. Ke každému rozhodnutí. K odpovědnosti. K výsledkům. Je to vnitřní rovnováha mezi srdcem a rozumem.“ A tato filozofie přináší výsledky. V roce 2024 se počet investorů zvýšil o 3 700 a překročil hranici 7 500.

Ne všechno se maximalizuje

Největší investice fondu – skupina EPH (ale i ostatní společné investice s Danielem Křetínským) – má výnosový strop (tzv. CAP), který chrání partnery a udržuje rovnováhu mezi výnosem a odpovědností. „Ve fondu J&T Alliance funguje výnosový CAP, tedy strop, nad kterým si výnos ponecháváme. Není to ale jednostranné – současně vytváříme rezervní fond, který chrání investory. Proč CAP existuje? S každým partnerem se snažíme o dohodu. A s Danem Křetínským dnes dohodu o vstupu EPH na burzu nemáme. Bez stropu by se EPH ve fondu obchodovalo de facto veřejně,“ vysvětluje Patrik Tkáč. Největší složkou portfolia ale zůstává fond J&T Alliance, jehož podíl vzrostl na 77,8 procenta. Investiční akcie držené fondem ARCH v rámci této pozice přinesly v roce 2024 výnos 15,51 procenta, což představuje jejich maximální zhodnocení za dané období.

Podmínky pro vstup a výstup z fondu se změnily

Růst fondu si žádá úpravu pravidel. Ne proto, že by se obával odchodů, ale z respektu k těm, kteří sdílejí jeho dlouhodobou vizi a rozhodli se zůstat. Stabilita a kontinuita jsou prioritou. Proto se v květnu letošního roku změnily podmínky zpětného odkupu investičních akcií s nejkratší lhůtou vypořádání – tedy se splatností do čtyř měsíců od podání pokynu. Výstupní poplatek u těchto odkupů se zvyšuje z dosavadních 15 na 30 procent. Ostatní výstupní poplatky uvedené ve statutu fondu zůstávají beze změny. Nadále platí, že výstupní poplatek je příjmem fondu – představuje kompenzaci, kterou investoři odcházející narychlo hradí těm, kdo zůstávají. Cílem této změny je efektivnější využití kapitálu prostřednictvím alokace do atraktivních dlouhodobých projektů, a to na úkor likvidních, ale méně výnosných aktiv.

Pozvánka pro další podnikatelské rodiny

V závěru úvodního slova Patrik Tkáč vyzývá ke spolupráci další podnikatelské rodiny: „Chceme dnes vytvořit prostor pro další velké rodiny, které vnímají svět podobně jako my“. Stejně jako kdysi vložil důvěru v Daniela Křetínského, Dušana Palcra, Petra Korbačku nebo Jiřího Šmejce. Teprve pak se z J&T ARCH stane to, čím má podle Tkáče být – vlajkovou lodí evropského kapitálu.