Státní rozpočet, který se teď dokončuje a do pár týdnů ho vláda pošle do sněmovny, je dobrý především k tomu, že místo mnoha slov ukazuje na reálných číslech, jaké jsou skutečné priority vlády. Z předběžně navrhovaných hodnot to vypadá, že vzdělání našich dětí to bohužel nebude.