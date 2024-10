Jak zamává událost roku s americkými akciemi, jež atakují historická maxima

Samozřejmě výrazně se na tomto růstu podílejí především velké technologické společnosti (například Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta a další), přitom prvních osm firem dle váhy tvoří více než třicetiprocentní podíl na indexu, proto ten vysoký růst S&P. Teď přichází otázka, jak nejen tyto akcie, ale i další zareagují na výsledky amerických voleb. Ty budou spolu s čísly z ekonomiky USA a probíhající výsledkovou sezonou rozhodujícím faktorem, který indexy posune dál nahoru, nebo případně i dolů.

Podle mého názoru by prvotní pokles trhů mohla vyvolat výhra demokratické kandidátky Kamaly Harrisové, na jejíž vítězství by v první fázi reagovali investoři výprodejem. Otázkou zůstává, k jak dalekým krokům v reformě daní, ale i dalších věcech by případná prezidentka přistoupila. Je možné, že by ty změny nebyly tak dramatické, jak je prezentuje ve volební kampani. De facto by se pokračovalo ve směru, v němž jedeme poslední čtyři roky. A to z mého pohledu není úplně ideální varianta.

Ale i výhra Donalda Trumpa s sebou nese velká rizika. Jeho posedlost zaváděním celních tarifů je nebezpečím nejen pro mezinárodní obchod, ale i pro možný růst inflace přímo na domácí americké půdě. To pak může vyvolávat omezení poklesu úrokových sazeb, na který trh sází v následujícím roce, roce a půl. Takže klasicky platí, že na akciovém trhu není nic jasné, obecně ale platí, že po volbách by mohly akcie růst. Jen letos máme situaci výrazně více komplikovanou geopolitickými riziky, konflikty nám hoří na dvou místech na světě již delší dobu. K tomu obchodní vztahy USA–Čína jsou také vyhrocené.

Ostatní akciové trhy ve světě ale mají také své problémy. Evropa trpí vysokými výrobními náklady kvůli drahé energii, práci a vysoké regulaci, Británie oznámila zvýšení daňové zátěže v objemu přes 40 miliard liber. Čínské akcie již nejsou tím žhavým zbožím, jakým byly před lety. Takže rizika jsou zde také jasně dána. Rozvíjející se trhy bojují se silným dolarem a ne právě ideálním stavem ekonomiky Číny. Proto je potřeba obezřetnost a vybírat s rozvahou.

Na druhou stranu platí, že možné poklesy na akciových trzích se hodí jako příležitost k nákupu pro dlouhodobého investora, protože akcie jsou dlouhodobě tím nejziskovějším finančním aktivem, i když za cenu vyšší volatility a rizika. Důvodem je právě zmiňovaný technologický pokrok a růst ekonomik ve světě. Z tohoto pohledu má smysl investovat pravidelně. My správci portfolií bychom pak měli využívat poklesů na akciovém trhu k dokoupení portfolií a využití výhody znalostí trhu a sledování trhu v zásadě online.

Proto pokud nadcházející americké volby nedopadnou podle našich představ, neberme to jako katastrofu. Dojde-li k poklesu trhu, přikupte akcie společností, jimž dlouhodobě věříte, které jsou ziskové nebo u nich potenciál zisku vidíte v budoucnu. Z pohledu akciového investora se vám taktika ve většině případů vyplatí. Hlavu vzhůru, ať už americké prezidentské volby dopadnou jakkoli.

Autorem je portfolio manažer J&T Investiční společnosti.