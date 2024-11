Vláda by měla respektovat květnový nález Ústavního soudu (ÚS) a do platů soudců a státních zástupců nadále účelově nezasahovat. Její aktuální návrh totiž vyvolává vážné pochyby o jeho ústavnosti. K takové výzvě dospěly špičky české justice, takzvané Justiční grémium, které se ve čtvrtek sešlo v Brně. Vláda navrhuje platy soudců a státních zástupců na příští rok fakticky opět zmrazit.

Spor o výši platu soudců a státních zástupců na příští rok vyvolává napětí mezi mocí výkonnou a soudní. Justiční grémium (složené z předsedů obou nejvyšších a vrchních soudů, zástupců krajských soudů, nejvyššího státního zástupce a obou vrchních státních zástupců), které ve čtvrtek zasedalo v Brně, vyzvalo vládu, aby respektovala květnový nález pléna ÚS a upustila od prosazování svého návrhu. Ten totiž podle justičních špiček „vyvolává vážné obavy o ústavnosti“.

„Justiční grémium podobně jako Kolegium předsedů krajských soudů lituje, že vláda opět zamýšlí neorganicky zasáhnout do platů ústavních činitelů. Platové poměry ústavních činitelů mají být podobně jako jiná pravidla fungování ústavních orgánů stabilní a dlouhodobě předvídatelná. Pravidla pro platy všech ústavních činitelů byla před mnoha lety z dobrých důvodů nastavena jako automat odvozený od trojnásobku průměrné mzdy ve státě. Taková úprava, pokud by do ní nebylo neustále ad hoc zasahováno, by poskytovala to, co od ní soudci i jiní ústavní činitelé dlouhodobě žádají – právní jistotu, platovou úroveň odpovídající významu a odpovědnosti daných ústavních funkcí i to, že ústavní činitelé mají mít svůj platový osud spojen s vývojem ekonomiky státu, jemuž slouží,“ uvádí se v prohlášení grémia.

Ústavní soud v květnu zrušil úpravu, kterou se Fialova vláda snažila změnit výpočet platu soudců. Stalo se tak na základě individuálních žalob jednotlivých soudců. Vláda pak musela soudcům peníze na základě rozhodnutí ÚS doplácet.

Vrcholní představitelé české justice také ve společném prohlášení požadují, aby s nimi byly návrhy rozpočtu kapitoly ministerstva spravedlnosti napříště dopředu projednávány. Počínání vlády podrobil nedávno v podcastu Petra Dimuna ostré kritice místopředseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Šuk.

„Máme zákon, který nastavuje platový automat, stačí si ho přečíst. A politici musí mít jenom odvahu říct, že si své platy zaslouží. Politik, který volá po snížení vlastního platu, by se měl nad sebou zamyslet. Vadí-li mu, že stát potřebuje část jeho příjmu, nic mu nebrání věnovat ho státu. Ale ať kvůli tomu nebourají systém,“ řekl v pořadu „Dimun“ na Info.cz Šuk.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek však soudcům vzkázal, že vláda se případného nového sporu před Ústavním soudem nebojí. Rozhodnutí Ústavního soudu není „posvátná kráva“, prohlásil v aktuálním vydání podcastu Dimun, který vyjde v pondělí, Blažek.

Soudci jsou totiž podle Blažka jedinou privilegovanou skupinou, která si platy vždy vysoudí. A mají si to před veřejností také sami obhájit, protože v případě, že uspějí, nebude na platy justiční administrativy. „Je na těch soudcích, jestli do toho půjdou, oni to rozhodnou. Mají možnost respektovat to, že konečně tímto způsobem máme na administrativu,“ uvedl v pořadu Petra Dimuna Blažek.