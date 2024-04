Když se letos v lednu objevila kauza, jejíž podstatou bylo, že premiér Fiala neuvedl v letech 2015 až 2020 v majetkovém přiznání podíl v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ), vypadalo to směšně. Podíl v záložně má každý, kdo si tam založí účet, a že to premiér zapomněl nahlásit i poté, co už na tom účtu žádné peníze neměl, není jistě žádný zločin.

Komentář vyšel na Reflex.cz