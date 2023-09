Kauza s telefonem Víta Rakušana. Šifrování není zločin, ale nutnost | e15.cz

Možná je to tím, že slovo „šifrování“ v řadě lidí vyvolává dojem, že jde o součást nějakých špionážních praktik, kódovacích tabulek a neviditelného inkoustu jako z bondovek. Nebo že kdo své hovory a zprávy šifruje, má co skrývat a určitě je to kriminálník. Přitom pravda je přesný opak – šifrování je úplný základ komunikace na internetu a měl by ho používat úplně každý. A často se tak už naštěstí i děje.

K šifrované komunikaci totiž nikdo nepotřebuje „krypťák“, jak něžně přezdívali protagonisté kauzy Dozimetr svým telefonům s výše zmíněnou aplikací. To dávalo smysl možná před deseti či patnácti lety, kdy skutečně nebylo zajištění soukromí hovorů a zpráv před odposlechy jednoduché. Dnes si stačí nainstalovat zřejmě nejpoužívanější aplikaci pro zasílání zpráv a dalšího obsahu WhatsApp, která používá koncové šifrování pro veškerou komunikaci. Nebo pro ještě vyšší záruku privátní komunikace aplikaci Signal od neziskové nadace Signal Technology Foundation, jejíž zakladatelé věnují zajištění soukromí extrémní úsilí a snaží se vychytat i ty poslední detaily. Minulý týden třeba do aplikace dodali přidanou ochranu pro případné budoucí nebezpečí dešifrování komunikace pomocí kvantových počítačů.

Signal používá i otevřený zdrojový kód, kdokoli se tak může přesvědčit, že aplikace nemá žádná zadní vrátka a uživatele skrytě nesleduje. I proto je to aplikace, kterou mají v oblibě novináři, aktivisté a disidenti (a ze stejného důvodu ji politici v autoritářských režimech upřímně nesnášejí).

Ministr sám přitom v odpovědích redaktorům MF Dnes, které zveřejnil na svých stránkách, několikrát aplikaci Signal zmínil jako tu, kterou běžně používá. To je dobře. Jestli tedy Rakušan udělal někde chybu, tak je to používání telefonu bůh ví jaké provenience a stáří, kde si těžko mohl být jistý tím, co tam kdo kromě aplikace pro zabezpečenou komunikaci skrytě nainstaloval. A chybou je určitě i používání aplikace, u níž je těžko zjistitelné, jak nakládá s osobními daty uživatelů.

Koncové šifrování komunikace je dnes standardní ochrana před tím, aby se konverzace, kterou vedeme se svými blízkými, s obchodními partnery nebo i politickými kolegy, válela někde na internetu, stala se předmětem vydírání nebo textem, na kterém se nakonec třeba bude trénovat umělá inteligence. Obecně je šifrování provozu úplný základ bezpečnosti na internetu a bez něj by nemohla existovat řada aplikací, které nám dnes usnadňují život, jako je třeba internetové bankovnictví nebo přístup ke službám státu přes různé nástroje e-govern­mentu. Vyčítat tak někomu „šifrování“ je úplný nesmysl.

Naopak bychom měli být extrémně obezřetní vůči jakýmkoli návrhům, které by ochranu soukromí pomocí koncového šifrování měly prolomit. Jako je poslední regulace Evropské komise k boji proti zneužívání dětí online. To je důležité a zásadní téma, protože zneužívání dětí a dětská pornografie jsou samozřejmě zavrženíhodné a odporné. Navrhovatelé proti němu ale chtějí bojovat tak, že by de facto donutili poskytovatele aplikací jako WhatsApp nebo Signal skenovat obsah komunikace. To by znamenalo fakticky zničení důvěrnosti a soukromí pro všechny. Návrh za Česko vyjednává právě Rakušanovo ministerstvo vnitra. Pokud by se měl ministr ze současné kauzy-nekauzy nějak poučit, je to v tom, že ohrožení soukromí komunikace a prolamování šifrování je červená linie, za niž by žádné návrhy jít neměly.

Už jen proto, že v pondělí přinesl server Balkan Insight výbornou investigaci o tom, jak za nařízení u eurokomisařky Ylvy Johans­sonové mocně lobbují organizace, které se zaklínají právy dětí, ale nakonec se ukazuje, že jim jde hlavně o byznys – fungují jako krytí pro dodavatele nástrojů, jež mají na základě umělé inteligence dokázat odhalit závadný obsah. Historicky přitom kvalita tohoto detekování byla velmi nízká a falešně pozitivních výsledků, které dokážou zničit pověst a životy nevinných lidí, až příliš mnoho.

Autor je spolupracovník redakce.

