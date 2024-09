Že policie v demokratických státech se souhlasem soudu někoho zavře do vazby nebo že soudní verdikt pošle představitele firem, které porušovaly zákon, do vězení, není nic neobvyklého. Proč je tedy nedávné dění kolem internetových platforem Telegram a X (bývalý Twitter), při kterém policie a soudy asistovaly, tak výbušné téma? Jde nakonec o desítky milionů uživatelů a možné zásahy do svobody jejich projevu – a také svobodné výměny informací, na kterou jsme si v posledních letech tak zvykli.

Zajímavé je, že ani v jednom případu z posledních dnů, tedy zatčení majitele Telegramu Pavla Durova v Paříži a soudní nařízení „odpojení“ sítě X od uživatelů v Brazílii, nešlo primárně o svobodu vyjadřování.

Durov je jiný případ než Musk

Telegram a přeneseně i Durova francouzské úřady viní z nespolupracování s úřady a vyšetřovateli ve věci šíření dětské pornografie, umožnění financování obchodu s drogami a sdílení teroristického obsahu. To, že Telegram je dlouho plný i toho nejhoršího odpadu, jaký se dá na internetu najít, a že proti tomu sama síť nic moc nedělá, se ví dlouho.

V Evropské unii přitom platí už řadu let jednoduché pravidlo, že poskytovatelé online platforem za podobný nelegální obsah nebudou popotahováni, pokud o něm nevěděli, nebo – a to je důležité v tomto případě – jej odstranili a protiprávní činnosti zamezili. Což Telegram zjevně neudělal, úřadům na podobné žádosti už tradičně neodpovídá. Těžko se tak divit Francouzům, že Durova jakožto statutárního zástupce platformy stíhají. Šíření dětské pornografie bezpochyby není „projev“, který by si zasloužil jakoukoli ochranu. Rozporuplný Durov. Tvůrce Telegramu v „exilu“ tajně cestoval do Ruska Zahraniční

V brazilském případě je to ale už jiná káva, a dost možná i za hranou toho, jak by měl v demokratické zemi probíhat smysluplný vztah státu a online sociálních sítí. O co jde: brazilský ústavní soudce Alexandre de Moraes nařídil v dubnu platformě X, aby odstranila účty některých uživatelů, kteří sdíleli nesmysly ohledně útoku na brazilský parlament 8. ledna loňského roku poté, co ve volbách vyhrál současný prezident Lula da Silva nad exprezidentem Jairem Bolsonarem. Označil je za nebezpečné dezinformace. Síť X bez problémů vyhověla, pak se ale do věci vložil osobně Elon Musk a odstraněné účty opět aktivoval.

A protože soudce de Moraes i Musk trvali v zásadě na svém, jsme tam, kde jsme – a dvacet milionů brazilských uživatelů nemůže platformu X používat. Soudce minulý týden vydal příkaz všem poskytovatelům internetu, aby k ní zamezili přístup, a všem operátorům obchodů s aplikacemi, aby tu její v Brazílii nenabízeli. Zbytek ústavního soudu de Moraesovi jeho krok posvětil. Na jak dlouho, nikdo neví.

Na první pohled to vypadá, že Musk je hrdina, který se postavil za svobodu projevu některých podporovatelů brazilského exprezidenta Bolsonara. Ale to bychom museli utrpět ztrátu paměti.