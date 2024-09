Koho spláchne velká voda ve volbách?

O tom, zda počasí ovlivní výsledky voleb, se spekuluje vždy a všude a přiznejme si, že předpovědi v tomto směru často nevycházejí. Vždy více záleží na náladě ve společnosti a na předvolební kampani. Jenže závěr připravené kampaně letos kvůli řádění přírody často vyšumí do ztracena. Média i sociální sítě zajímá něco úplně jiného a politici musejí mluvit o tom, jak zvládají situaci nebo co by udělali jinak, pokud nejsou u moci.

Daleko více do popředí se tím logicky dostávají hlavní hráči politické scény, zejména vláda. Ta je sice hodně nepopulární, ale na problémy s vodou reaguje dobře a razantně. Jistě, přírodu to někde neporazí, ale pár bodíků to může vládním stranám přihrát. Ty navíc jdou do krajských i senátních voleb většinou v nějaké koalici, protože jejich hlavní soupeř, Babišovo hnutí ANO, je hodně silné. Mělo by většinou zvítězit bez ohledu na rozmary počasí.

Ovšem na místech, kde jsou s vodou problémy, by pár bodů navíc mohli získat hejtmani a starostové, kteří prokázali své řídící schopnosti při zvládání nesnází. Vlastně jim to nahradí kampaň, což někteří politici a političky dokážou hbitě využít. Velmi výrazný je například jihočeský hejtman Martin Kuba, který je i předsedou Asociace krajů, a proto se teď neustále objevuje v médiích. Kuba byl vždy velmi akční, jeho názory jsou jasné a dovolil si ten luxus, že ODS na jihu Čech kandiduje v krajských volbách sama, bez koaličních partnerů. Uvidíme, co to přinese.

Dlouho výrazný je i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který je přitom z jiného ideového těsta než Kuba. Jak se ale ukazuje, na krajích nemají vzletné myšlenky takový vliv. Tam jde více o schopnosti zvládat každý den velké i malé problémy, být lidem nablízku a důležité je i umění kompromisu. A samozřejmě – když se na občany hrne velká voda, být vůdcem. Stát v pravý čas tam, kde je to potřeba, konkrétně teď za dobře vybudovanou protipovodňovou bariérou. Vyvolávat pocit bezpečí, ne šířit paniku.

To samé platí i pro schopné starosty obcí a měst či pro primátory. Bez ohledu na politické tričko, které nosí. Právě teď je zásadní doba, kdy se ukáže, jak byli i v minulosti prozíraví a uměli něco zařídit. Pokud tomu tak nebylo, může jejich ambice velká voda spláchnout. K tomu jedna připomínka – vidíme v posledních dnech i „vysírání“ (přiléhavější slovo jsem nenašel) některých lidí, kteří jsou někde v opozici. Chápu, že volby se blíží, ale teď by měli všichni spolupracovat. Politické bitvy si nechte na potom. Přestože jsou krajské volby pro jednotlivé regiony důležité, moc lidí k nim nechodí. Za posledních dvacet let byla nejvyšší účast v roce 2008, 40,30 procenta. Tedy nic moc.

V místech, která byla v posledních dnech zasažena problémy způsobenými dešti a následnou velkou vodou, by mohla být účast u hlasování příští pátek a sobotu nižší. Prostě se budou řešit jiné problémy. To může mít vliv na konečné výsledky, neboť v takovém případě vždy rozhodují disciplinovaní a odhodlaní voliči. Ti žijí spíše ve velkých městech, to by mohlo pomoci různým koalicím vládních stran, přestože jejich voliči jsou na ně oprávněně naštvaní. Jiná situace bude ve volbách do Senátu. Tam situaci velká voda moc neovlivní.

Autor je komentátor Reflexu