Lidovci vyrazili na nákup voličských hlasů. Za cizí peníze a na tradiční adresu

Jestli někdo z členů vlády hýří reformní aktivitou, tak to je lidovec Marián Jurečka. Sice se zdá, že v partaji to má spočítané, dvouprocentní preference jsou prostě bezesporu katastrofálním výsledkem jeho předsedování. Ale to mu nebrání ještě zabojovat o tradiční elektorát, kterým jsou venkovské rodiny s dětmi. Samozřejmě na účet daňových poplatníků. Teď jde do finále jeho nápad snížit jim daně. A vůbec ne málo.

První cestou je nápad zvýšit slevu na dani na vyživované dítě. Aktuálně činí na jedno dítě 30408 korun ročně, na dvě děti 44640 a na třetí a další 55 680 korun. Lidovci tuto slevu chtějí zvýšit o dvanáct nebo čtrnáct stovek ročně. Kromě toho by rodičům měly klesnout odvody na důchody ze 7,1 procenta zhruba na pět procent. Zaplatit by to zčásti měli bezdětní, kterým by odvody naopak stouply na 9,1 procenta. Celkové náklady nejsou zřejmě ještě počítané, ale slušných pár miliard by to bylo, protože ti potrestaní bezdětní by to nepoplatili.