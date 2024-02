Zkratky mají několik rovin a důsledně odkrývají dělící linie názorových postojů, které pak ve svých projevech ukazují zlo dnešní doby v podobě silného subjektivního názoru formulovaného bez dostatku informací, bublinové uvažování a konfirmační zkreslení. Pojďme ale k jádru, tedy preventivnímu charakteru celé věci, protože z části adiktologické komunity zaznívá, že přeci primární prevence stojí na třech nohách – na změně postojů, zprostředkování kvalitních informací a budování dovedností. Dokonce řada koncepcí doporučuje spolupráci s influencery apod.

Pamatujete si na podobnou komunikačně řešenou prevenci v oblasti závislostí? Já ne, a právě omezení se na velmi odbornou debatu bez zapojení dalších expertů na komunikaci a současné trendy nakonec výrazně jakékoli snažení limituje. Stejně jako je výkon jakékoli aktivity silně odvislý od nadšení toho daného učitele. Strategie, vývoj metodiky, implementace programu zabere odhadem jednotky let, klidně pět i více. Svět mladých, a především svět technologií se mezitím posune o světelné roky vpřed.

Pokud jde o nejlepší metodiku pro výuku prevence v čemkoliv, neexistuje na to univerzální recept, jak to nejlépe a nejúčinněji dělat. Je ale zřejmé, že klasické besedy a pasivní přijímání informací už nejsou pro dnešní mládež atraktivní a moc to nefunguje. Kombinace otevřené komunikace, atraktivního digitálního obsahu, příběhů z reálného života a interaktivních forem výuky může být naopak velmi efektivní a zábavná. Prevence by měla být komunikována a vyučována moderně a inovativně, stejně jako jiné předměty.

Adam Sedlák o Adikts: Negativní reakce adiktologů mě překvapily, jsou plné emocí

Konkrétně u drogové prevence na školách záleží opět na tom, jak k tomu jednotlivé školy individuálně přistupují. Někde se tím zabývá metodik prevence, jinde školy zvou odborníky a neziskové organizace. Dostupnost informací, studií a návodů je dostatečná, ale nakonec záleží na tom, zda a jak školy tuto problematiku skutečně zahrnou do výuky nebo si jen odškrtnou kolonku na seznamu. Za mě je důležité přemýšlet o tom, jak tuto výuku do budoucna zlepšit a realizovat ji efektivně s využitím celého spektra pedagogických nástrojů.

Pro zajímavost - seriál Breaking Bad (v češtině Perníkový táta), který je nejsledovanějším a nejvýše hodnoceným seriálem v historii, určitě nezpůsobil, že by se diváci kriminalizovali. V létě jsem náhodou navštívil Albuquerque v Novém Mexiku, kde se seriál odehrává a popisuje tamní problematiku. Vidět naživo nejproblematičtější ulici plnou drogově závislých je ta největší a nejúčinnější prevence.

Co se týče rodičů, není pochyb, že jsou často dost pozadu se svým povědomím o tom, co se děje v digitálním světě jejich dětí. Důležité ale je, aby pochopili a přijali, že jejich potomci mají dnes přístup k mnohem více informacím a jsou zároveň schopni porozumět novým způsobům komunikace lépe než oni. Proto zdůrazněme, že správný přístup k výchově, a tím i k prevenci, by měl začínat doma. Komunikace, respekt, sdílení času a aktivní rodinný život jsou důležité faktory, které by měly podporovat zdravý životní styl a prevenci u dětí do budoucna.

Můj návrh regulace drog je extrémně přísný, říká protidrogový koordinátor Vobořil

Kampaň „Zkratky“ a její motto, že drogy jsou zkratkami v našich životech, považuji za funkční. Sdělení a komunikace kampaně je moderní a atraktivní, je viditelná na různých platformách, včetně sociálních sítí a televize. Je skvělé, že vznikl hraný high-end seriál, který je pojatý v duchu současných světových seriálů pro mladé a který je digitálně dostupný. A to nikoliv jen v televizi na pokračování, ale především na internetu na streamovací platformě. Současní mladí a teenageři tuto dostupnost a způsob berou jako jedinou a samozřejmou a jinak už ani data a obsahy konzumovat nechtějí.

Autor je odborník na vzdělávání, CEO Scholastic Consultancy, garant ČT Edu.