Jsou to téměř tři měsíce, co na mnichovské bezpečnostní konferenci „leaknul“ český plán na dodávky stovek tisíc kusů dělostřelecké munice Ukrajině a Praha se pro světová média rázem stala téměř hrdinným partnerem vzdorujícího Kyjeva. Byl to i vynikající krok české diplomacie – téma rezonovalo globálně.