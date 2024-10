V době 106. výročí od vzniku první Československé republiky se ale podívejme, kolik stálo pivo tehdy. Například v roce 1928 stálo jenom jednu korunu padesát. To znamená, že na koruny bylo zhruba osmkrát levnější než dnes. Takové srovnání by se dalo udělat, kdyby tehdy lidé brali tolik jako dnes, tedy v průměru zhruba 46 tisíc měsíčně. To ale nebrali ani zdaleka. Průměrné příjmy známe oficiálně až od roku 1930, kdy převýšily 700 korun měsíčně, takže něco je třeba dopočítat. Za první republiky si mohl pracující dovolit zhruba 500 piv měsíčně. Dnes je to více než 3500 piv.

Za každé jedno prvorepublikové pivo si jich dnes může pracující dovolit více než sedm. A to přitom nezapočítáváme, že zatímco dnes typická mediánová rodina žije ze dvou příjmů, za první republiky to bylo zpravidla jen z jednoho. Tedy přepočítáno na typický příjem rodiny (a nikoli typického pracujícího) si dnes piva můžeme dovolit zhruba dvanáctkrát více.

Čím to je?