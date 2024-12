Můžeme tento rok očekávat Santa Claus rally?

Santa Claus rally je pojmenování pro období okolo Vánoc, kdy je očekáván pozitivní vývoj na akciových trzích, zejména těch amerických. Přesné období, které se takto označuje, není standardizované. Někdy je uváděno jako poslední týden před 25. prosincem, jindy toto období zahrnuje i začátek prosince nebo trvá až do nového roku. Osobně jsem prověřil růst asi nejznámějšího amerického indexu S&P 500 od konce posledního obchodního dne v listopadu do konce posledního obchodního dne před 25. prosincem a konce posledního obchodního dne roku, a to mezi lety 2000 a 2023.

Od konce listopadu do Vánoc rostly trhy v tomto období v 75 procentech případů (18 případů z 24), od listopadu do konce roku pak v 71 procentech případů (17 případů z 24). Od konce listopadu do Vánoc index v průměru přidal 0,3 procenta, do konce roku pak 0,7 procenta. Nicméně tento růst je výrazně zkreslen rokem 2018 a podstatným propadem, který z indexu do Vánoc odmazal téměř 15 procent a do konce roku přes devět procent. Bez započtení tohoto propadu jsme na průměrném růstu o jedno procento do Vánoc a 1,2 procenta do konce roku.

Od roku 2000 proběhly prezidentské volby celkem šestkrát. V těchto letech rostl S&P 500 od posledního listopadového posledního obchodního dne do Vánoc ve čtyřech ze šesti případů v průměru o 0,9 procenta, do konce roku pak pokaždé, a to v průměru o 1,8 procenta. Pokud se tedy na trh budeme dívat pouze z pohledu těchto dvou statistik, můžeme v následujících týdnech očekávat růst S&P 500 s relativně vysokou pravděpodobností.

Na druhou stranu je potřeba vzít v potaz fakt, že trh již na vítězství Donalda Trumpa pozitivně reagoval a aktuálně se nacházíme na historických maximech. Z těchto důvodů bych do konce roku již zásadní růst tedy spíše neočekával, nicméně sezonalita se zdá být trhům nakloněna.

