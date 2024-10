Na německé výrobce dopadá chladnoucí boom tepelných čerpadel

Německý vicekancléř za Zelené Robert Habeck má tak trochu smůlu. Podařilo se mu sice rozjet boom instalací tepelných čerpadel, která se po vypuknutí energetické krize v důsledky ruského útoku na Ukrajinu hodí jako dobré řešení tepelných výpadků do budoucna, svými vlastními opatřeními na vládní úrovni ho ale vzápětí zase zastavil. Jako by to vyjadřovalo zvláštní politické napětí obsažené v názvu Habeckovy ministerské funkce – ministr hospodářství a ochrany klimatu.

Habeck nejprve prosadil problematický a kritizovaný zákon o podpoře tepelných čerpadel, v němž se protežovaná ekologie dost pere s ekonomikou; nepodařilo se mu ale přesvědčit své spoluobčany, že se čerpadla hodí do každé budovy, a nejen do těch nových. Zákon navíc nedoprovází snadný a přehledný systém financování, v němž by se všichni vyznali a bylo tak jasné, jak moc ekonomicky výhodné použití čerpadel bude. Přesněji: za jak dlouho se domácnostem či firmám investice do tepelných čerpadel vrátí.

Stalo se tak něco, s čím ministr Habeck nepočítal. Místo pokračujícího boomu čerpadel došlo k jeho zbrzdění. Letos sliboval lídr Zelených půl milionu nově nainstalovaných tepelných čerpadel. Jenže už v polovině roku jich obor hlásil nainstalovaných pouhých 90 tisíc. Prognóza na celý rok se pohybuje kolem 200 tisíc zařízení. Dopadlo to podobně jako s vládními sliby na výstavbu bytů. Mělo jich být ročně 400 tisíc, dnes jsou Němci rádi, když se dostanou za rok na 250 tisíc.

Výrobci tepelných čerpadel rozjeli svou výrobu na větší obrátky, teď se propadají do ztrát a nechávají své zaměstnance doma takzvaně na překážkách. Dotýká se to i firem dobře známých také v Česku, jako jsou Bosch nebo Buderus, Vaillant či Viessmann. Špatná čísla prodeje v odvětví tepelných čerpadel ale nejsou primárně vinou výrobců a jejich špatného odhadu. Na vině jsou souvislosti, které mohly firmy těžko ovlivnit.