Nárůst obnovitelných zdrojů stvořil „mařiče energie“. Je po nich stále větší poptávka

Energetika zažívá revoluční období. Původní formát velkých centrálních zdrojů založených na těžbě surovin, do nichž byla kdysi uložena energie ze Slunce, a následná dodávka elektřiny přes několik stupňů napěťových soustav ke spotřebitelům se pozvolna, ale jistě mění na více decentralizovaný systém s větším množstvím menších a flexibilnějších zdrojů.

Nejlépe těch využívajících „energii zdarma“, kterou Zemi kontinuálně zásobuje naše mateřská hvězda, prostřednictvím fotovoltaických a větrných elektráren (vítr je také důsledkem slunečního svitu).

Potud se zdá všechno idylicky zalité Sluncem. Jenže když vrhneme světlo na detailní „technikálie“ energetických sítí propojených s výrobou, objeví se obecně netušené problémy.

Kam s energií, když je jí hodně?

Na jedné straně – odkud budeme brát elektřinu, jejíž nedostatek do budoucna hrozí? Nejnovější zpráva MAF o zdrojové přiměřenosti do roku 2040, vydaná na konci roku 2024 společností ČEPS, upozorňuje na fakt, že se brzy z dosud energeticky exportní země změníme na importní. A jelikož na podobné trajektorii jedou nyní i okolní státy, je otázka, bude-li ji v obdobích zvýšené spotřeby vůbec kde brát, resp. o kolik se zvýší její cena podle principu poptávka vs. nabídka.

Na druhé straně – kam s energií, když je jí hodně? Tolik, že ji nedokážeme spotřebovat ani exportovat. A když nabídka převyšuje nad poptávkou tak, že žene její cenu do záporných hodnot a zároveň ohrožuje stabilitu přenosové soustavy.

VIDEO: Ceny energií jsou výhodné, lidé si je ve velkém fixují, uvedl CEO Petr Švec z epetu ve FLOW

FLOW: Ceny energií jsou výhodné, lidé si je ve velkém fixují, uvedl CEO Petr Švec z epetu, dodavatele elektřiny a plynu • e15

Tyto situace nastávají s rostoucím počtem OZE stále častěji. A v takovém případě zbývá jediné: tu krásnou „bezemisní“ zelenou energii co nejrychleji vyplýtvat, zbavit se jí, tedy tzv. ji „zmařit“. Ale pokud to jde, ještě si za to nechat zaplatit. Jak je to možné?