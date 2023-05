Nejsme jako my. Guvernér Michl pomalu ztrácí většinu v bankovní radě | e15.cz

Proti guvernérovi centrální banky Aleši Michlovi se začíná obracet jeho politika nezvyšování úrokových sazeb. Hledá proto viníky a útočí na vládu. Francouzské pří­sloví říká, že když viníci ­hle­dají viníky, měli by být nevinní na pozoru. Tady jsou zdroje prudkého útoku, který zahájil proti vládě na oficiální tiskové konferenci guvernér České národní banky. Je to neslýchané z více důvodů.

Brzdy a protiváhy

Minimálně od šedesátých let 20. století se v západních ekonomických kruzích debatovalo o tom, že základní úrokové sazby by neměly určovat vlády, ale nezávislá centrální banka. Česká republika na tento model přistoupila hned po revoluci, takže předběhla řadu západních zemí v čele s Velkou Británií. Tady až do roku 1997 určoval úrokové sazby odbor na ministerstvu financí. Co bylo smyslem celé operace?

Vychází to z představy brzd a protivah. Voliči si v demokracii můžou zvolit populistickou vládu, která jim naslibuje všechno. To je oprávněné. Stejná vláda by však neměla držet v rukou záchrannou brzdu, aby nedošlo k rozvratu veřejných financí. Podle tehdejších názorů by je měla mít centrální banka, jejíž nejužší vedení (bankovní rada) je voleno jiným způsobem a mimo stranický volební cyklus.