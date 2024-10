Němci šetří, kde se dá. Na cestování a dovolenou si ale sáhnout nedají

To, že německé hospodářství, nejsilnější ekonomika Evropy, už dva roky stagnuje a mírně se propadá, ví dnes každý. Mnoho lidí ale může mít z ekonomických stránek novin a zpravodajských serverů dojem, že jde víceméně o statistický efekt. Vždyť ani nezaměstnanost, zaručené znamení, že se ekonomice nedaří, v Německu nějak závratně vzhůru neletí. Jak se tedy v běžném životě pozná, že Německo je na tom ekonomicky momentálně špatně?

Kromě omezování dlouhodobých investic, jako je nákup auta či pořizování nového bydlení, které kvůli vysokým cenám a nízké nabídce začíná být podobně nedostupné jako v Česku, se mírný hospodářský propad posledních dvou let projevuje zejména ve změně spotřebitelského chování. Němci jsou národ spořivý, traduje se staletí i v Česku, a jakmile přijdou horší časy, začínají výrazně šetřit. Ovšem ne na všem.

Zbytný luxus na ústupu

Každý se přizpůsobuje situaci – tedy především inflaci posledních tří let – jak umí. Roste poptávka po ekonomickém poradenství, takže i velké deníky a časopisy zařazují do svých vydání soubor rad, jak v „hospodářské krizi“ (německý pokles je minimální, loni 0,3 procenta, letos asi 0,2 procenta HDP ve srovnání s předchozím rokem) vycházet nejlépe s penězi.

Globální auditorská firma EY vytvořila pro mediální skupinu Funke, třetí největší mediální dům v Německu, průzkum spotřebitelských preferencí. Čísla jsou to velmi zajímavá. Více než jeden ze tří Němců (37 procent) uvedl, že v současnosti nakupuje jen to nejnutnější. Nejvíce se šetří na luxusních věcech (58 procent). Co to ale je pro Němce dnes luxus, tedy zboží či služby, které nutně nepotřebují?

VIDEO: Cestuje nejvíc lidí v historii, současná situace je neudržitelná, tvrdí expertka Dolanská

FLOW: Cestuje nejvíc lidí v historii, současná situace je neudržitelná, tvrdí expertka Dolanská • e15

Je to poměrně široká skupina služeb. Podle průzkumu EY velká část německých spotřebitelů plánuje utratit méně peněz (40 procent) za návštěvy restaurací, vstupenky do kina či za lístky do divadla (na kultuře se šetří na prvním místě). Třetina lidí v Německu chce v této době ušetřit peníze na předplatném streamovacích služeb (34 procent). Na „černé listině“ služeb, které lidé nutně nepotřebují a stávají se zbytným luxusem, se stále častěji objevuje i donáška nákupu (49 procent) či hotového jídla (48 procent), „luxusním zbožím“ se také stává permanentka v posilovnách (43 procent).

Jedinou výjimkou, kterou si Němci neodpustí ani v době, kterou považují za ekonomickou krizi, je cestování – tedy užívání volna ve formě dovolené, a to nejen v zahraničí. Letos v srpnu například statistici zaznamenali historicky největší počet přenocování v samotném Německu. Růst objednávek platí i pro zájezdy do ciziny, razantně vyskočil objem prodaných letenek. Německý cestovní svaz (DRV) hlásil v srpnu meziročně o deset procent větší zájem. Vyprodaný je i cestovatelský podzim. Během podzimního času, který naplní i týdenní školní prázdniny, zamíří Němci letecky především do USA, následují Spojené arabské emiráty, Thajsko, Maledivy a Mauricius. DRV sleduje i cestování auty, Němci pak nejčastěji navštěvují Rakousko, Itálii, nově ale i Polsko a Česko.

Sami zástupci cestovního průmyslu si tento pozitivní vývoj pochvalují, v hodnocení trendu jsou ale velmi opatrní. Podle nich jakýkoliv další hospodářský výkyv dopadne i na zájem Němců o dovolené a cestování do zahraničí. „Nesmíme být naivní,“ varoval před přílišným optimismem v televizi veřejné služby šéf DRV Norbert Fiebig.

Zkušenosti z minulé (2010) i ze současné doznávající inflační krize jsou ale úplně jiné. Ukazuje se, že ten poslední luxus, který jsou Němci ochotni odložit, je právě cestování a dovolená. Při pohledu na letošní masivní objemy dovolených v Česku, které je jinak plné řečí o drahotě, ekonomickém propadu či „ožebračování“ lidí, je poměrně zřejmé, že čeští občané ke svému „nutnému luxusu“, kterého se nikdy nezbaví, přistupují podobně jako Němci. Člověk pozdně moderní doby chce cestovat a relaxovat…

Vánoce ve slevě

Na dovolenou a turistické objevování světa si tedy občané Spolkové republiky sáhnout nenechají, naopak jsou ochotni klidně ušetřit i na vánočních dárcích. To se letos asi opravdu stane. Potvrzuje to i velký průzkum institutu pro výzkum trhu Appinio. Vyplývá z něho, že 37 procent lidí v Německu chce v letošním roce za dárky utratit méně peněz než loni. Ušetřit by chtěli i na tradičních vánočních večírcích či rodinných silvestrovských oslavách.

Nejčastějším důvodem napjatých rodinných rozpočtů v Německu jsou pochopitelně zvýšené ceny v důsledku náhlé energeticky hnané inflace v roce 2022, a to i přesto že růst cen v září spadl až na meziročních 1,6 procenta a klesají i ceny energií. Velkou roli o letošních německých Vánocích by tedy mohly sehrát slevové kampaně. Více než polovina lidí v průzkumu institutu Appinia tvrdí, že plánuje koupit dárky předem při vhodných cenových nabídkách. Třicet devět procent dokonce chce vánoční nákupy odbýt v době velkých slevových akcí.