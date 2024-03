Německo nepřestává hledat odpověď na otázku, proč se dostalo do táhlé ekonomické stagnace, z níž se mu ani letos nedaří odrazit k novému růstu. Politici, ekonomičtí analytici i novináři se v takových chvílích uchylují ke studiím všeho druhu. Odborníci a jejich data by přece měli vysvětlit, co se děje, a ukázat cesty, jakými se z krize dá vyjít ven. Co tedy data říkají?