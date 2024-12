Německo padá ke dnu. Je nejhorší, v čem kdysi excelovalo

Kdysi nejlepší, dnes nejhorší. Číst si v zahraničním tisku o Německu není velké potěšení. Například prestižní liberální týdeník Economist už dva roky všemožně dokládá, že Německo je „nemocným mužem“ Evropy a že za to může bývalá kancléřka Merkelová, která šestnáct let bránila modernizačním reformám. Nutno dodat, že to bylo v zájmu lidu, tedy i v zájmu spokojených firem a sociálně saturovaných občanů. Krize může vzniknout i z přílišného sebeuspokojení z blahobytu, což je případ dnešního zatuhnutí Německa.