Německo zrušilo dotaci na elektromobily. Během sedmi let přispěla k nákupu 2,1 milionu vozů

Toto pondělí totiž v Německu skončila možnost žádat o ekologickou dotaci na elektrický vůz, která měla trvat až do konce roku a vláda vážně přemýšlela, že ji prodlouží i na další rok. Podpora byla každopádně schválená do konce roku. Jenže pak přišlo rozhodnutí ústavního soudu, který vládě zatrhl převod šedesáti miliard eur z covidových fondů do klimatických transformačních a rozvojových. Takže bylo nutné přitáhnout otěže a začít ve výdajích rázně brzdit, jinak by nebylo možné schválit rozpočet na příští rok. Zákon o dluhové brzdě je neúprosný. Useknout slíbenou podporu o čtrnáct dní mělo jediný cíl: zabránit vybírání dotace na poslední chvíli, což mohlo zvednout výdaje více, než by si kabinet přál.

Přes deset miliard eur za sedm let

Němečtí motoristé se nyní musí rozloučit s tím, že při nákupu elektrického auta do 40 tisíc eur dostanou dotaci čtyři a půl tisíce eur, za auto v rozmezí 40 až 60 tisíc eur pak tři tisíce. Všechny dosud podané žádosti budou vyřízeny, ale další už přijímány nebudou. Končí tak program, který během sedmi let vyplatil podporu vyšší než deset miliard eur. Němcům tyto peníze – počátečních devět a půl tisíce doklesalo na dnešní čtyři a půl a tři – pomohly k nákupu 2,1 milionů elektroaut.

Loni to bylo například 820 tisíc elektrických vozů, na něž stát přispěl 3,4 miliardy eur (85 miliardami korun). To se ještě mohly podávat žádosti o dotace i na služební vozy, letos dostaly podporu jen vozy pro osobní užití.

Ekologická dotace, které se za vlády Angely Merkelové, kdy byla dotace zavedena, říkalo prodejní prémie a zahrnovala také auta s hybridním pohonem, měla podpořit nákup nových elektrických aut, pomoci k jejich rozšíření v Německu a nastartovat novou éru mobility. To se také stalo: do té doby byly prodeje elektroaut minimální, dnes překračují běžně hranici půl milionu za rok a blíží se k magickému milionu aut ročně.

Té ale Německo hned tak nedosáhne. A to nejen proto, že se obecně šetří na zboží dlouhodobější spotřeby, ale právě i proto, že zmizí prodejní ekologická podpora státu. Profesor Ferdinand Dudenhöffer, dvaasedmdesátiletý doyen německých automobilových odborníků a zakladatel Centra pro automobilový výzkum na Univerzitě Duisburg­‑Essen, to považuje za osudovou ránu, která srazí prodeje v Německu o 90–200 tisíc kusů elektroaut ročně. A to už příští rok. Plány na rozvoje elektromobility jsou tedy vážně ohroženy.

Volkswagen ID.7 - nový interiér a chytrá klimatizace • Volkswagen

Zrušení faktické státní dotace na nákup e­‑aut ale může mít i opačný efekt. Prodejní a ekologická prémie totiž paradoxně táhla ceny aut nahoru. Při dnešní průměrné ceně elektromobilu 52 tisíc eur (1,3 milionu korun) se nikdo nemusel bát, že by se na něj při poskytování státní dotace nedostalo.

Němci si už delší dobu stěžují, že jsou na trhu pouze dražší vozy a že ty „lidové“ pro všechny stále chybí. Nejlevnější elektroauta nabízejí čínské automobilky v cenách mezi 22 až 25 tisíci eur (tedy do 525 tisíc korun). Do třiceti tisíc eur jsou ale prý momentálně na německém trhu jen tři elektrické osobní vozy, stěžuje si sdružení automobilistů ADAC. Na rušení ekologické dotace žehrá i německé Sdružení automobilových výrobců, kteří, jak se dalo očekávat, argumentují hrozícím propadem ekonomiky a také nesplněním klimatických cílů Německa.

Zasáhne ruka trhu?

Do boje za zelený elektromobilový bonus se pustili i politici SPD, tedy straničtí kolegové kancléře Scholze. Ti nekritizují konec bonusu, protože tlak na rozpočet je zkrátka velmi silný a úspory jsou nutné. Sociální demokraté kritizují překotnost změny, která byla zavedena prakticky ze dne na den. Mnoho lidí, kteří dlouhé týdny plánují nákup elektrovozu a pečlivě počítají, aby jim vyšli finance, odejde s prázdnou. Na vládu apelují také výrobci aut, aby ještě do konce roku prodloužila možnost přihlásit se dotaci, jak slíbila na začátku roku.

Zastánci neviditelné ruky trhy naopak konec ekologického bonusu velmi vítají. Doufají, že odstartuje cenovou válku mezi prodejci, kteří budou chtít nahradit propad zájmu o elektroauta, jenž po Novém roce zcela jistě přijde. Automobilky zkrátka budou muset srazit ceny, především snížit marže, protože jinak své vozy neprodají (to bude bolestné zejména pro Volkswagen, který ve svých závodech nasadil tvrdou úspornou kúru). Velmi rychle se tedy ukáže, jak kvalitní a hluboký trh elektromobily v Německu ve skutečnosti je. A nakonec cenová válka o nižší ceny elektroaut by výrazně pomohla stejnému trhu v Česku.