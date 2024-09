O nastavení dolarových sazeb rozhodne trh práce

Před měsícem obchodníky na finan­čních trzích vystrašila zveřejněná data z amerického trhu práce za červenec. Počet nově vytvořených pracovních míst totiž dosáhl pouze 114 tisíc oproti očekávaným 175 tisícům. O 111 tisíc směrem dolů byla pak revidována tvorba pracovních míst za předchozí dva měsíce. A v neposlední řadě nečekaně vzrostla míra nezaměstnanosti, a to na 4,3 procenta z červnových 4,1 procenta. To znamenalo spuštění tzv. Sahmova pravidla indikujícího nadcházející recesi v americké ekonomice.

Podle tohoto pravidla recese přichází, pokud rozdíl tříměsíčního klouzavého průměru míry nezaměstnanosti a minima tohoto ukazatele za posledních dvanáct měsíců překročí hodnotu 0,5. Po červencových datech se Sahmovo pravidlo nachází na hodnotě 0,53.

Reakce finančních trhů na uvedená data byla téměř panická – viděli jsme výprodej na amerických akciových trzích, propad tržních úrokových sazeb i globální výprodej amerického dolaru. Novinové články se předháněly v katastrofických titulcích. S měsíčním odstupem můžeme konstatovat, že situace je výrazně klidnější, a to zejména při pohledu na americké akciové indexy, které se téměř vrátily na historicky nejvyšší úrovně. V posledním týdnu je navíc patrné, že i dolar získává opět jistější půdu pod nohama, tržní úrokové sazby ale příliš nevzrostly. Snížení dolarových úrokových sazeb ze strany tamní centrální banky je totiž na spadnutí.

Prezident Fedu Jerome Powell se na nedávném sympoziu v Jackson Hole zdržel jakýchkoliv náznaků pro zasedání amerických centrálních bankéřů, které se bude konat 18. září. Nicméně další představitelé Fedu indikovali preferenci postupných kroků, což je v souladu s naší prognózou snižování sazeb o 25 bazických bodů za čtvrtletí počínaje právě zářijovým zasedáním. Pravděpodobnost snížení o 50 bazických bodů hodnotíme jako velmi nízkou.

A důvodem je právě trh práce. Očekáváme totiž, že za srpen bylo vytvořeno solidních 175 tisíc nových pracovních míst, což by znamenalo pokles míry nezaměstnanosti na 4,2 procenta. Průměrné hodinové výdělky by pak měly zaznamenat meziměsíční vzestup o více než slušných 0,3 procenta. Již zítra odpoledne by tedy mělo být jasněji, to budou ona zmiňovaná data z amerického trhu práce za srpen zveřejněna.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky