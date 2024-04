ODS chce bojovat o charakter státu. Neboli zase s Babišem

Víkendový kongres nejsilnější vládní strany přinesl tento základní vzkaz: ODS jde do nejdůležitějšího domácího očekávaného souboje s hnutím ANO, tedy do sněmovních voleb v roce 2025, bez jakékoli pochybnosti sama o sobě. Jí vedená koalice vládne dobře a ODS se po volbách pokusí znovu sestavit vládu a získat pro Petra Fialu post premiéra. Co by této skvělé budoucnosti mohlo stát v cestě?